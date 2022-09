Entornointeligente.com /

Preço do leite cai 12% na prévia da inflação de setembro; produto deve recuar mais neste ano No acumulado de 2022, leite ainda acumula alta de 58%. Volta das chuvas e queda na procura devem influenciar baixa de preços. Por g1

27/09/2022 11h11 Atualizado 27/09/2022

1 de 1 No campo, o valor de negociação do leite deve continuar em trajetória de queda até o final do ano. — Foto: Engin Akyurt/Unsplash No campo, o valor de negociação do leite deve continuar em trajetória de queda até o final do ano. — Foto: Engin Akyurt/Unsplash

O preço do leite longa vida ao consumidor recuou 12% na prévia da inflação de setembro , após ter caído 1,7% em agosto, mostram dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) nesta terça-feira (27).

No ano, contudo, o produto ainda acumula uma alta de 58%.

No campo, o valor de negociação do leite deve continuar em trajetória de queda até o final do ano , influenciado pelo fim da entressafra e retorno das chuvas – que melhoram a qualidade das pastagens, como já tinha previsto o economista da FGV André Braz, em agosto , em entrevista ao g1 .

Entenda: estoque público de alimento pode baratear a comida? Maiores altas e quedas de preços em setembro

Na entressafra, que ocorre durante o inverno, é quando o clima mais seco prejudica a disponibilidade e a qualidade das pastagens, forçando o produtor a alimentar os animais com ração, como soja e milho. Como os valores dos grãos estão altos, muitos criadores reduziram a produção.

Consumidor tirou do carrinho

Outro motivo do recuo é que o consumidor não aguentou pagar tão caro pelo leite.

«A inflação tem pressionado o poder de compra do consumidor, levando-o a reduzir gastos […]. Entre junho e julho, com a falta de estoques, os preços atingiram patamares bastante altos – o que levou à diminuição da demanda (procura) em agosto», destacou o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA-Esalq/USP, em boletim divulgado neste mês.

«Assim, houve inversão na tendência de preços no mercado de derivados em agosto, com expressiva queda dos valores negociados no atacado», acrescentou.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

