Prensa asegura que Tom Brady y Gisele Bündchen viven una crisis matrimonial

La prensa estadounidense asegura que la pareja se ha peleado y ella se fue a Costa Rica. Hay problemas en el paraíso de Tom Brady y Gisele Bündchen, según han confirmado ‘múltiples fuentes’ a la columna Page Six , del diario The New York Post , en exclusiva.

«Tom y Gisele están peleados en este momento», señaló un informante de la publicación, asegurando que la modelo dejó el complejo familiar en Tampa, Florida, para irse a Costa Rica luego de ‘una serie de acaloradas discusiones sobre la sorprendente decisión de Brady de no retirarse de la NFL’.

La noticia llega después de que el mariscal de campo de los Buccaneers, de 45 años, se perdió 11 días de entrenamiento en agosto. Cuando se le preguntó sobre su desaparición, la estrella del deporte dijo: «Todo es personal… todos tenemos diferentes situaciones con las que estamos lidiando. Todos tenemos desafíos realmente únicos en nuestra vida. Tengo 45 años, hombre. Están pasando muchas cosas», señaló.

Los representantes de Brady y Bündchen, de 42 años, que comparten los hijos Benjamin, de 14 años, y Vivian, de nueve, además de Jack, el hijo de 15 años del atleta con su ex Bridget Moynahan, se negaron a comentar.

Una segunda fuente dice: «Ha habido problemas en el matrimonio por su decisión de no jubilarse. Habían acordado que él se retiraría para concentrarse en la familia, luego cambió de opinión».

Agrega una fuente: «Tienen una relación ardiente. Gisele es un poco impulsiva, ¡tiene ese calor brasileño!».

En mayo, Bündchen le dijo a la revista Vogue inglesa: «No creo que las relaciones surjan simplemente; nunca es el cuento de hadas que la gente quiere creer que es. Se necesita trabajo para estar realmente sincronizado con alguien, especialmente después de tener hijos», dijo, y agregó: «Él se enfoca en su carrera, la mía está principalmente en los niños».

Se dice que Brady cuida a los niños mientras Bündchen está fuera. El lunes, en su cuenta de Instagram , publicó un video de sí mismo llevando a Benjamin y Vivian a su primer día de clases.

«Es un padre tan cariñoso y un hombre de familia», dijo la fuente.

Recientemente, Tom Brady admitió que necesita ser «mejor» para equilibrar su carrera en la NFL y pasar tiempo con su familia:

«[Durante] la temporada baja, mi familia tiene mucho tiempo. He disfrutado eso. Todavía puedo hacer un mejor trabajo con eso. Simplemente trato constantemente de ser un poco mejor cada día».

Al abordar su jubilación de seis semanas a principios de este año, agregó que cada decisión «tiene un costo».

