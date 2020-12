Premios The Best 2020: ¿cuándo se entregan y quiénes son todos los nominados?

Los premios The Best 2020 , que premian a lo mejor del fútbol mundial durante este año, serán entregados en una ceremonia virtual este mes de diciembre. Entrenadores, jugadores, periodistas deportivos y aficionados en todo el planeta decidieron con sus votos quiénes serán los ganadores.

Existe gran expectativa por categorías como la del Mejor Jugador, donde Lionel Messi podría repetir el galardón de 2019, aunque tendrá entre sus rivales a un Cristiano Ronaldo que se ha hecho con el premio en dos ocasiones. También resalta la presencia de dos DT alemanes entre los nominados a Mejor Entrenador, donde aparece el argentino Marcelo Bielsa.

¿Cuándo se entregan los Premios The Best 2020? La ceremonia de entrega de los Premios The Best 2020 de la FIFA se realizará este jueves 17 de diciembre en Zurich, Suiza, y de manera virtual como medida de prevención ante la COVID-19.

¿Quiénes son los nominados a mejor entrenador? Los entrenadores nominados al premio The Best de este 2020 son el argentino Marcelo Bielsa , que dirige al Leeds United; el alemán Hans-Dieter Flick , que conduce al Bayern Munich; y el compatriota de este último, Jürgen Klopp , técnico del Liverpool.

— FIFA.com en español (@fifacom_es) December 12, 2020 ¿Quiénes son los candidatos a mejor jugador? El portugués Cristiano Ronaldo , de la Juventus, buscará el tercer premio The Best de su carrera ; mientras que el argentino Lionel Messi , del Barcelona, irá por el segundo; y el polaco Robert Lewandowski , del Bayern Munich, postula a su primer galardón de este tipo.

— FIFA.com en español (@fifacom_es) December 12, 2020 ¿A qué hora iniciarán los Premios The Best 2020? La ceremonia iniciará a las siguientes horas, según el país:

México: 12.00 p. m. Costa Rica: 12.00 p. m. Estados Unidos: 1.00 p. m. (ET) / 10.00 a. m. (PT) Perú: 1.00 p. m. Colombia: 1.00 p. m. Ecuador: 1.00 p. m. Bolivia: 2.00 p. m. Venezuela: 2.00 p. m. Argentina: 3.00 p. m. Chile: 3.00 p. m. Uruguay: 3.00 p. m. Paraguay: 3.00 p. m. Brasil: 3:00 p. m. Reino Unido: 6.00 p. m. España: 7.00 p. m. Italia: 7.00 p. m. Alemania: 7.00 p. m. ¿Qué canales transmitirán los Premios The Best 2020? La ceremonia de premiación será transmitida en vivo y en directo por la FIFA en su web oficial (https://es.fifa.com/), así como en su canal de YouTube y en su página de Facebook.

¿Cómo votar por los Premios The Best 2020? Los fanáticos tuvieron la oportunidad de escoger a sus favoritos en la página web de la FIFA hasta el pasado 9 de diciembre. La elección de los aficionados constituye el 25% de la decisión final, en la cual también interviene la votación de los entrenadores de las selecciones, de los capitanes de los combinados patrios, y de 200 periodistas de todo el mundo.

Mejor entrenador Marcelo Bielsa (Argentina / Leeds United) Hans-Dieter Flick (Alemania / Bayern Múnich) Jürgen Klopp (Alemania / Liverpool FC) Mejor entrenador / a de fútbol femenino Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC Women) Jean-Luc Vasseur (Francia / Olympique Lyonnais) Sarina Wegman (Países Bajos / Selección de Países Bajos) Premio FIFA Puskás Giorgian de Arrascaeta (con Flamengo, vs. Ceará, 25 de agosto de 2019) Son Heunming (con Tottenham, vs. Burnley, 7 de diciembre de 2019) Luis Suárez (con FC Barcelona, vs. Mallorca, 7 de diciembre de 2019) Premio a la mejor afición James Anderson (Escocia; por su aporte filantrópico a diversos clubes y al fútbol juvenil y femenino) Hinchadas colombianas (por apoyar con alimentos a las personas afectadas por la pandemia) Marivaldo Francisco Da Silva (Brasil; caminó por 12 horas y cruzó tres ciudades para ver a su equipo)

