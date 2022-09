Premios Latin Grammy: Peruana Nicole Zignago es nominada a Mejor nuevo artista

Entornointeligente.com /

La Academia Latina de la Grabación ha anunciado a los nominados de la 23.a Entrega Anual del Latin Grammy, la preeminente distinción internacional que celebra la excelencia en la música latina, y el único galardón que es otorgado por profesionales de la industria musical. Durante el proceso de premiación votan miembros creadores de música, que son parte de La Academia Latina de la Grabación, y que representan los diversos géneros y campos creativos, entre ellos, artistas, compositores, productores, e ingenieros La categoría Mejor Nuevo Artista muestra un conjunto único de nominados: Angela Álvarez, Sofía Campos, Cande y Paulo, Clarissa, Silvana Estrada, Pol Granch, Nabález, Tiare, Vale, Yahritza y Su Esencia, y Nicole Zignago. La gran diversidad de este grupo reafirma el compromiso de La Academia Latina por brindar oportunidades a todos los artistas, grabación y mezcla, señala la agencia AFP. ¡Felicidades a todos los Nominados! ???? #LatinGRAMMY Mejor Nuevo Artista Productor del Año Mejor Arreglo Mejor Video Musical Versión Larga pic.twitter.com/ELBXyHAMEj

— The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) September 20, 2022 Nicole Zignago es hija del cantautor peruano Gian Marco, ha estudiado música en Berklee College of Music en ciudad de Boston, Estados Unidos. En recientes entrevistas periodísticas, Nicole Zignano ha expresado su deseo de ganar un Premio Grammy. Nicole ha firmado contratos con la editora de música Warner Chappell y el sello discográfico Warner Music México. Entre sus sencillos se encuentran «Preguntas», «Feelings», «me gusta que me gustes», «Corazón Frío» con Sofía Reyes, entre otras canciones. Más en Andina ?? Ricky Santos se presentó como el «aspirante misterioso de canto» en «El Retador» México y recibió halagos de los jueces como el colombiano Fonseca y las figuras de la música mexicana como Alicia Villarreal y Lupillo Rivera. https://t.co/ETrnacYIKl pic.twitter.com/lltKTT9qBb

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 19, 2022 (FIN) Con información de AFP/RES Publicado: 20/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com