PREMIOS BILLBOARD 2022: Lista de ganadores con Bad Bunny como el máximo ganador, seguido de Farruko

Entornointeligente.com /

A pesar de la fuerte tormenta que ha azotado al estado de la Florida, este jueves se celebró contra viento y marea una nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina 2022 desde el Watsco Center de la ciudad de Miami, donde el máximo ganador de la ceremonia resultó ser el puertorriqueño Bad Bunny.

Ausente, Bad Bunny se llevó 9 galardones tras haber sido finalista en 23 categorías. El «Conejo Malo» obtuvo los galardones en las categorías Artista del Año, Gira del Año, Hot Latin Song Artista del Año Masculino, además de las ternas a Top Latin Album del Año y Album Latin Rhythm del Año por su producción «Un Verano sin ti». Completó sus galardones en los apartados a Compositor del Año, Top Latin Album del Año, Canción Tropical del Año por «Volví» y Artista Latin Rhythm del Año Solista.

Bad Bunny se encuentra hoy en los ensayos de los dos conciertos que ofrecerá este viernes y sábado en el SoFi Stadium de Inglewood.

Por su parte, Farruko, quien sí estuvo presente, logró obtener 4 galardones por su éxito ‘Pepas» en las categorías a Hot Latin Song Canción del Año, Canción del Año Ventas, Canción del Año Streaming y Canción Latin Rhythm del Año.

Camilo y Grupo Firme cantaron juntos en el escenario.

(Getty Images by Latin Billboard)

La cantante colombiana Karol G, quien se encuentra de gira y por ello tampoco estuvo presente en la premiación, logró apoderarse de 3 premios en los apartados a Hot Latin Song Colaboración Vocal del Año por «Mamiii» y lo compartió con su amiga Becky G, quien fue ha recibirlo en nombre de las dos. «La Bichota» también se llevó los galardones a Hot Latin Song Artista Femenina del Año y el premio a Top Latin Artista Femenina del Año.

Entre tanto, Aventura ganó dos premios en las ternas a Artista Tropical del Año y Canción Tropical del Año por «Volvi» junto a Bad Bunny, mientras que Rauw Alejandro también se hizo de dos premios en las categorías a Canción del Año Latin Airplay y Canción Latin Pop del Año por «Todo de Tí».

En el género regional mexicano, Eslabón Armado y Grupo Firme se llevaron un par de estatuillas por lado, mientras que Christian Nodal, ausente, se adjudicó el galardón al Artista Regional Mexicano del Año Solista. Ivan Cornejo se adjudicó el premio a Artista del Año Debut y el de Album Regional Mexicano del Año por «Alma Vacía».

También fueron premiados con un galardón Enrique Iglesias, Maná, Marc Anthony, Romeo Santos, Rosalía, Skrillex, Tainy y el dúo de la historia, Wisin & Yandel.

Christina Aguilera recibió el premio Espíritu de la Esperanza.

(Getty Images by Latin Billboard)

Además fueron galardonados con premios especiales artistas como Raphael, quien recibió el Premio a la Trayectoria Artística, Chayanne el Premio Icono y la cantante Christina Aguilera el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza, mientras que Nicky Jam erecibó el Premio Salón de la Fama de manos de sus propio padre, don José Rivera.

También durante la gala el cantante Gilberto Santa Rosa anunció el Premio Leyenda que se le otorgó a José Feliciano, quien agradeció la distinción a través de un video en el que además se disculpó por no haber podido asistir a causa del huracán Ian.

Raphael recibe el premio a la Trayectoria Artistica.

(Getty Images by Latin Billboard)

Lista de Ganadores de los Premios Billboard 2022

PREMIOS ESPECIALES

Premio Billboard Trayectoria Artística Raphael

Premio Billboard Leyenda José Feliciano

Premio Billboard Ícono Chayanne

Premio Billboard Espíritu de la Esperanza Christina Aguilera

Premio Billboard Salon de la Fama Nicky Jam

GENERALES

Artista del Año Bad Bunny

Artista del Año, Debut Ivan Cornejo

Gira del Año Bad Bunny

Artista Crossover del Año Skrillex

CATEGORÍAS DE CANCIONES

«Hot Latin Song» Canción del Año Farruko, «Pepas»

«Hot Latin Song», Colaboración Vocal del Año Becky G & Karol G, «Mamiii»

«Hot Latin Songs» Artista del Año, Masculino Bad Bunny

«Hot Latin Songs» Artista del Año, Femenina Karol G

«Hot Latin Songs» Artista del Año, Dúo o Grupo Grupo Firme

«Hot Latin Songs» Sello Discográfico del Año Rimas

«Hot Latin Songs» Casa Disquera del Año Rimas

Canción del Año / Latin Airplay Rauw Alejandro, «Todo de Ti»

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay Sony Music Latin

Casa Disquera del Año, Latin Airplay Sony Music Latin

Canción del Año, Ventas Farruko, «Pepas»

Canción del Año, Streaming Farruko, «Pepas»

CATEGORÍA DE ÁLBUMES

«Top Latin Album» del Año Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

«Top Latin Album» Artista del Año, Masculino Bad Bunny

«Top Latin Album» Artista del Año, Femenina Karol G

«Top Latin Album» Artista del Año Dúo o Grupo Eslabon Armado

CATEGORIA POP LATINO

Artista «Latin Pop» del Año, Solista Enrique Iglesias

Artista «Latin Pop» del Año, Dúo o Grupo Maná

Canción «Latin Pop» del Año Rauw Alejandro, «Todo De Ti»

Álbum «Latin Pop» del Año Rosalía, Motomami

CATEGORIA TROPICAL

Artista Tropical del Año, Solista Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo Aventura

Canción Tropical del Año Aventura & Bad Bunny, «Volví»

Álbum Tropical del Año Marc Anthony, Pa’lla Voy

CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO

Artista Regional Mexicano del Año, Solista Christian Nodal

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo Eslabon Armado

Canción Regional Mexicana del Año Grupo Firme, «Ya Supérame (En Vivo Desde Culiacán, Sinaloa)»

Álbum Regional Mexicano del Año Ivan Cornejo, Alma Vacía

CATEGORÍA LATIN RHYTHM

Artista «Latin Rhythm» del Año, solista Bad Bunny

Artista «Latin Rhythm» del Año, Dúo o Grupo Wisin & Yandel

Canción «Latin Rhythm» del Año Farruko, «Pepas»

Álbum «Latin Rhythm» del Año Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

CATEGORÍA ESCRITOR/PRODUCTOR/EDITORA

Compositor del Año Bad Bunny

Editora del Año RSM Publishing, ASCAP

Productor del Año Tainy

Minuto a Minuto de los Premios Billboard.

8:00p.m. El cantante Camilo interpretó por primera vez el tema que la cadena Telemundo estará utilizando durante su cobertura de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El esposo de Evaluna y papá de Indigo, llegó al escenario para interpretar una versión exclusiva de su canción «Aeropuerto», la cual es de su propia inspiración.

7:57p.m. El cantante puertorriqueño Elvis Crespo rinde tributo al gran éxito de su legendario tema «Suavemente», además incluyó su versión a ritmo de merengue de «La neverita», el tema que Bad Bunny.

7:52p.m. El salsero boricua Gilberto Santarrosa fue el llamado a anunciar el Premio Leyenda al cantante José Feliciano, cuya trayectória fue presentada en un video que mostraba sus inicios hasta el clásico de siempre Feliz Navidad. José Feliciano agradeció a través de un video y dijo que no pudo estar presente a causa del huracán que azotaba al estado de la Florida. Al finalizar, José Feliciano tomó su guitarra entonó uno de sus temas.

7;45p.m. La agrupación Eslabon Armado interpretó el tema «Hasta la muerte» de su nuevo disco Nostalgia, pero lo hizo totalmente desentonado.

7:26p.m. La dominicana Natti Natasha presenta el Premio Salón de la Fama de los Premios Billboard otorgado a Nicky Jam. Luego de una retrospectiva de lo que ha sido su carrera y sus éxitos musicales, el otro Cangri viene de anunciar recientemente que volverá a la gran pantalla luego de su participación en «El ganador» para Netflix y su aparición especial en la cinta «Bad Boys Life» protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence. Esta vez el intérprete de éxitos como «El perdón», «El amante» y «Travesuras» protagonizará la comedia de acción «Regulators», cuyos derechos los adquirió Universal Pictures después de una «guerra» de ofertas entre varios estudios. Antes de recibir su galardón, Nicky Jam llevó al escenario el estreno televisivo de su éxito «Sin novia». Natti Natasha invitó al escenario al padre de Nicky, don José Rivera , para que sea él quien le haga entrega del premio Salón de la Fama. Fundido en un abrazo, padre e hijo lloraron en el escenario. «Ayudame con esto papi», le dijo al entregarle el premio para que lo sujetara mientras daba su discurso. «Te ves espectacular papi», agregó el intérprete de «Travesuras». Nicky agradeció a todas las personas que lo ayudaron en su carrera y sobre a todo nombro a Zion «que me prestó $1500 para comprarme mi pasaje a Colombia porque yo no tenía», dijo el artista que tras su viaje a Colombia logró darle un nuevo giro a su carrera. Nicky también agradeció a su manager Juan Diego, a sus hijos y a su mamá que vive en República Diminicana. «Porque trabajo por ellos», dijo emocionado y abrazado a asu padre.

7:11p.m. Raphael, el astro español de siempre, entonó su nuevo tema «De tanta gente» al lado de Pablo López. Luego le dio voz a «Mi gran noche» y luego se les unieron los chicos de CNCO para cantar el éxito «Estar enamorado». Además, el ganador del Premio Billboard Trayectoria Artística deleitó a los presentes con los clásicos «Como yo te amo», «Que sabe nadie» (a dueto con Pablo López) y el infaltable «Escándalo» en un popurrí que quedará para la historia de los Premios Bilboard. En este tributo habín estado anunciadas Ángela Aguilar y Alejandra Guzmán, pero ninguna de las dos estuvieron presente. Guzmán por un accidente que sufrió recientemente en un concierto.

7:08p.m. El premio a la Canción Regional Mexicana del Año se lo llevó el Grupo Firme por su tema «Ya Supérame (En Vivo Desde Culiacán, Sinaloa)», siendo el segundo galardón de la noche para la exitosa agrupación que vene de presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México.

7:01p.m. Maluma sorprendió a todos los fans con el estreno mundial de su nuevo tema «Junio», el cual debuta con su presentación en vivo durante ceremonia y que solo estará disponible en plataformas después de su participación en el show. El colombiano se presentó con un enorme grupo de bailarines y lo hizo vestido con shores, gorra, tenis y camisa sin abotonar.

6:58p.m. Rauw Alejandro recibe el premio a Canción «Latin Pop» del Año por su mega éxito «Todo De Ti». «Esto es para todos ustedes mis fans», dijo el boricua y se lo dedicó a Puerto Rico y su familia, pero también se lo dedicó a la gente de Florida. «Nuestras oracuiones están con ustedes», dijo

6:49p.m. Manuel Turizo regresó al escenario, pero esta vez lo hizo al lado de Piso 21 para entonar la premier televisiva del tema «Los cachos».

6:47p.m. David Cornejo se convierte en el ganador del premio Artista del Año Debut. Este joven es el primer artista del género regional en ocupar el primer lugar de la lista Billboard en todos los géneros.

Ozuna, Christina Aguilera y Becky G tras bastidores.

(Getty Images by Latin Billboard)

6:32p.m. Becky G y Ozuna presentan el premio Espíritu de la Esperanza a la cantante Christina Aguilera, quien antes de recibirlo se subió al escenario para cantar. La estrella de origen ecuatoriano interpretó en español su respuesta al clásico «El rey» de José Alfredo Jiménez, titulada «La reina», unaa propuesta ranchera que resalta su potente voz al ritmo del género regional mexicano. Vestida totalmente de negro y con una trenza en su cabellera rubia, Aguilera entonó su tema en un escenario rodeado de rosas digitales y fuego en los laterales. Christina Aguilera, quien ha sido muy clara a la hora de revelar que creció en medio de un hogar con violencia doméstica, se ha dedicado a alzar la voz para terminar con el ciclo de abuso. A lo largo de su trayectoria, Aguilera ha creado alianzas con la comunidad LGTBQ+, y ha apoyado la igualdad desde el principio de su carrera. Esto también la llevó a crear conciencia sobre la investigación de VIH/SIDA, presentándose en tres galas de amfAR, la fundación de investigación de SIDA, en Los Ángeles, el sur de la Florida y Cannes, recaudando dinero para acabar con esta epidemia. «Muchas, muchas gracias», dijo en español al recibir el premio.

6:20p.m. El boricua Farruko presentó el estreno mundial del remix de su gran éxito «Nazareno», y además presentó un adelanto de lo que será su próximo sencillo «Viaje» en el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina, mientras enviaba mensaje de empatía y unión con las personas afectadas por los fenómenos naturales ocurridos recientemente.

6:05p.m. La actriz Jacky Bracamontes fue la encargada de anunciar el Premio Icono que se le otorgó entre sonoros aplausos y ovaciones el boricua Chayanne, quien antes de recibirlo, el astro boricua tomó el escenario para cantar por primera vez en televisión su tema «Como tú y yo», una propuesta muy a su estilo, el mismo que conquistó a toda una generación. El premio fue entregado por uno de los ejecutivos de Sony, su sello disquero. «Quiero darle las gracias a muchísimas personas», dijo el artista y nombró a sus padres, a sus fans y todas las personas que lo ayudaron a convertirse en la estrella que es hoy en día. «Gracias por este reconocimiento, a mi hijo Lorenzo y a mi hija Isidora», agregó Chayanne sobre su hija que comienza una caarrera en la música.

6:02p.m. Emilia e Isabella Sierre presentaron el premio «Hot Latin Song», Colaboración Vocal del Año que se llevaron Becky G & Karol G por su éxito «Mamiii». Para recibirlo llegó la «Chica de Inglewood». «He tenido la oportunidad de colaborar con muchas mujeres», dijo Becky G y las nombró a todas y le agradeció la oportunidad.

Becky G recibe su premio a «Hot Latin Song», Colaboración Vocal del Año por «Mamiii», su colaboración con Karol G, que estuvo ausente en la ceremonia.

(Getty Images by Latin Billboard)

5:53p.m. Los integrantes del Grupo Firme llegaron al escenario para darle voz a su éxito «Ya supérame» y luego se les unió el colombiano Camilo para presentar su primera colaboración titulada «Alaska». Colombia y México se unieron en un solo sentimientos a ritmo parrandero.

Camilo y Grupo Firme cantaron juntos.

(Getty Images by Latin Billboard)

5:39p.m. El cubano Willy Chirino fue el encargado de presentar el Premio a la Trayectoria Artistica que se le entregó al legendario cantante español Raphael. Luego de la presentación de una retrospectiva de su carrera y legado, el intérprete de éxitos de «Toco Madera», «Provocación», » Escándalo» y muchos más, recibió su galardón entre aplausos y un abrazo de su amigo Willy Chirino. Saludando con un beso a la distancia, Raphael dijo estar muy emocionado porque son muchos los años en el gusto del público. «Y estar hoy en los Premios Billboards es un honor», dijo la estrella de Linares.

Raphael recibe el premio a la Trayectoria Artistica.

(Getty Images by Latin Billboard)

5:51p.m Eslabon Armado se lleva el premio en la categoría «Top Latin Album» Artista del Año Dúo o Grupo

5:36p.m. El colombiano Manuel Turizo llegó al escenario para interpretar su gran éxito del verano «La bachata», tema que alcanzó el puesto número 1 en el listado de Billboard Tropical Airplay. Acompañado de sus bailarinas, Turizo puso a bailar bachata al público.

Manuel Turizo interpretó su tema a «Bachata»

(Getty Images by Latin Billboard)

5:32p.m. Debuta en el escenario de los Latin Billboard la cantante argentina Tini con la interpretación de su balada «Carne y hueso», siento ésta la primera vez que la interpreta en la televisión estadounidense. La joven artista interpretó con mucho sentimiento su tema sentada en lo alto de unas escaleras y acompañada de un cuarteto de cuerdas y un piano de cola.

Carlos Vives y Los Ángeles Azules llevaron la «Cumbia del Corazón » a Miami

(Getty Images by Latin Billboard)

5:22p.m. Se unen en el escenario por primera vez Los Ángeles Azules y el colombiano Carlos Vives en el estreno para la televisión del tema «Cumbia del corazón». Con sabor mexicano y colombiano, los de Iztapalapa y el de Santa Marta llenaron de ritmo el Wastco Center al sonido del acordeón, mientras el público celebra con palmas y los bailarines le ponen sabor a la velada.

5:16p.m. Calibre 50, el grupo favorito de la cantante argentina Emilia, presentó en el esceanrio su fusión de urbano y regional mexicano con el estreno de la versión televisiva de «El mexicano es ca….».

Calibre 50 en el escenario de los Premios Billboard

(Getty Images by Latin Billboard)

5:10p.m. Carmen Villalobos y Lambda García anunciaron al ganador de la categoría «Canción Latin Rhythm del Año» que se llevó Farruko por su tema «Pepas». «Yo no vengo a dar un mensaje religioso ni cristiano», dijo el cantante y aprovechó este espacio para enviar un mensaje humanitario por los que están sufriendo a causa de los fenómenos naturales que están azotando varias partes del mundo.

Farruko aprovechó el esceanrio para enviar un mensaje de hermandad a los afectados por el huracán Ian y demás fenómenos naturales que azotan en el mundo.

(Getty Iamges by Latin Billboard)

5:09p.m. El premio «Hot Latin Songs» Artista del Año, Dúo o Grupo se lo lleva Grupo Firme y se lo dedican «a sus fans, su familia y para todos los colegas», dijo Eduin Caz.

5:05p.m. Jaime Camil y Kate del Castillo dan la bienvenida a la nueva entrega de los Premios Billboard de la Música Latina.

Kate del Castillo aprovechó para hacer promoción del estreno de su serie «La Reina del Sur», mientras que Jaime Camil lo hizo con «El Rey Vicente Fernandez», su serie de Netflix.

(Getty Images by Latin Billboard)

5:00p.m. Arranca la celebración de los Premios Billboard desde el Wastco Center de la ciudad de Miami con un opening protagonizado por Ozuna y el estreno de su nuevo tema «La Copa», un sencillo bailable que lo regresa a sus orígenes.

Ozuna dio inicio a la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina

(Getty Images by Latin Billboard)

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com