Premios a los mejores guardametas de 2021-22: Las mejores actuaciones del mundo en la portería

¿Ya es pretemporada?

Desde las imágenes y los olores a camiseta nueva, hasta las notificaciones que cada hora nos anuncian un nuevo fichaje, la temporada baja previa a la temporada 2022-23 ya está en pleno desarrollo. A pesar de la emoción que la nueva campaña despierta en mí, aún no estoy listo para dejar ir del todo lo ocurrido en el torneo 2021-22. Fue entretenido y alocado, desde la carrera por el título de Premier League definida en la última fecha, hasta el Real Madrid yendo de remontada en remontada (junto con algo de magia de Thibaut Courtois ) para alzar otro título de UEFA Champions League.

Sin mencionar todos los logros individuales que rayaron en lo ridículo, desde las hazañas goleadoras de Karim Benzema y Robert Lewandowski hasta Kevin De Bruyne gobernando el mediocampo del Manchester City .

Antes del inicio de una nueva temporada, quiero dar un último repaso a los porteros y otorgar premios a los hombres que defienden entre los palos. La temporada 2021-22 sirvió de vitrina a algunas de las mejores actuaciones del mundo en la portería y es hora de que los guardametas reciban algo de mérito, más allá de los acostumbrados premios al Portero de la Temporada que normalmente se confieren al jugador que suma más partidos con la valla invicta.

Desde reconocer al mejor portero en el «uno contra uno» hasta destacar a los nuevos rostros que comienzan a darse paso; a continuación, les presento mis premios para la temporada 2021-22.

Todas las estadísticas fueron tomadas de FBref.com

Premio «No Pasarán» al mejor atajador: Jose Sa

(Photo by Craig Mercer/MB Media/Getty Images) Sustituir a Rui Patricio , favorito de la afición del Wolverhampton Wanderers , habría sido una tarea difícil para la mayoría de los porteros; sin embargo, Jose Sa lo hizo parecer fácil. El guardameta de 29 años fue uno de los mejores en Europa en la temporada 2021-22, particularmente en lo que se refiere a atajar remates.

Entre las Cinco Grandes Ligas de Europa, Sa se ubicó en el octavo puesto en atajadas efectivas (120), segundo en porcentaje de atajadas (79.3%) y segundo en goles salvados sobre la expectativa (+9.2), Es el único cancerbero en las Cinco Grandes en aparecer entre los 10 mejores en todas las estadísticas antes mencionadas.

Sin embargo, las cifras no cuentan toda la historia. Desde su veloz razonamiento en situaciones desarrolladas en fracciones de segundo hasta la forma en la que movió sus pies para preparar las atajadas, Sa fue lo más parecido a un portero intratable durante el torneo anterior.

Mención honorífica: Thibaut Courtois

Premio «Cara a Cara» al mejor portero en el ‘1 contra 1’: Alisson Becker

Shaun Botterill/Getty Images Se supone que los duelos «uno contra uno» serían ventajosos para los atacantes. Para Alisson Becker, las probabilidades usualmente están a su favor.

Para quienes siguieron la trayectoria del portero brasileño esta temporada, no es un secreto por qué es el mejor guardameta del mundo en el «uno contra uno». Mide los tiempos de sus incursiones a la perfección, decidiendo cuándo salir a correr (cuando un oponente da un toque fuerte, por ejemplo) y cuándo quedarse quieto (cuando el esférico está cerca de sus pies) con tanta facilidad y rapidez, que pareciera que el mundo se mueve para él en cámara lenta.

Asimismo, Alisson ha dominado varias técnicas del «uno contra uno»: desde el bloqueo, con una rodilla arriba, la otra pierna abajo para evitar caños y los brazos abajo; hasta su propia combinación, la extensión, dejando caer una rodilla al suelo y extendiendo sus brazos para evitar que los jugadores le rodeen, pero mantiene la cabeza y el pecho arriba para formar una barrera contra los remates.

Mención honorífica: Illan Meslier

Premio «Soy Libre» para el mejor líbero: Manuel Riemann

(Photo by TF-Images/TF-Images via Getty Images) Los aficionados al fútbol están acostumbrados a ver a un guardameta alemán llamado Manuel siendo el mejor líbero del mundo. Pero en este caso mi premio no será para Manuel Neuer : se lo otorgo a Manuel Riemann del VfL Bochum . En 31 encuentros disputados en la pasada temporada de Bundesliga, el arquero de 33 años sumó 62 acciones defensivas fuera de su área, siendo uno de apenas tres porteros en las Grandes Ligas de Europa en eclipsar la marca de 60 acciones defensivas. Ostenta promedio de dos acciones defensivas por encuentro, el mejor de las Cinco Grandes.

El éxito de Riemann se debe a algunos rasgos del juego de Neuer que tomó prestados. Por una parte, frecuentemente tenía una posición de salida alta, que le permitía tener ventaja en sus incursiones. También se siente cómodo jugando por fuera de su área. La posición promedio de Riemann a la hora de efectuar acciones defensivas estaba a 16.8 metros de distancia de su línea de meta, la segunda mayor distancia en Europa después de la de Neuer. Y al igual que el portero del Bayern Munich , tenía la inteligencia suficiente para saber cuándo retar un ataque y cuando replegarse hasta su línea, lo que limitó sus errores.

La Bundesliga no es ajena a los líberos, y con el Bochum vivo para jugar otra campaña en Primera División, esperen más barridos exitosos de Riemann la próxima temporada.

Mención honorífica: Nick Pope

Premio «¿Cómo puedo asistirte?» al mejor pasador: Ederson Moraes

Simon Stacpoole/Offside/Getty Images De todos los reconocimientos otorgados en la presente nota, éste fue el que me hizo divagar más de un lado al otro, optando entre Edison Moraes y Alisson Becker.

Entre los dos porteros brasileños, diría que Ederson es el pasador más completo. Según los datos recopilados por WhoScored, Ederson fue el único portero titular en la Premier League en completar más del 50% de todos los saques largos intentados en el torneo pasado (completando 59.3% de esos pases, según WhoScored). También completó 99.0% de todos los pases cortos intentados en la temporada anterior de Premier League, no muy lejos del registro de Alisson (99.2%).

Sin embargo, las estadísticas no lo cuentan todo: ver a Ederson pasar el balón con precisión y compostura es ver arte en movimiento. A diferencia de la mayoría de los porteros que suelen destacar en un aspecto de sus saques (largos, cortos o una clase específica), Ederson no aparenta tener alguna debilidad, fortaleza o aspecto en el que se concentra.

Al ver cualquier colección de pases de Ederson, se hace evidente la versatilidad de sus destrezas, desde la entrega de pases cortos y saques largos, distribución en los saques de meta y no perder la concentración cuando se le acerca un rival.

Las emociones que siento viendo a Ederson efectuar cada pase con ese porte y precisión son las mismas que sentía viendo a Manuel Neuer cuando revolucionó el puesto de libero por primera vez, y la temporada 2021-22 no fue distinta.

Mención honorífica: Alisson Becker

Premio «No me descarten» al portero con mayor mejoría: David de Gea

Matthew Peters/Manchester United via Getty Images Una selección controversial a criterio de algunos, considerando que David de Gea no ha mejorado mucho (si es que lo ha hecho) desde la perspectiva de portero moderno (barrido, atrapar centros y pases). Sin embargo, De Gea siempre ha sido un atajador nato y después de algunas temporadas promedio (si no decepcionantes) en ese sentido, creo que finalmente volvimos a ver al antiguo De Gea (ese atajador de rápida reacción, hábil con manos y pies) en la temporada pasada.

Desde un punto de vista meramente estadístico, existe una mejoría muy evidente en sus atajadas. Luego de tres temporadas en las cuales ostentó 0.1 goles atajados sobre el promedio en par de ocasiones y nunca superó la marca de +2-1, De Gea atajó 6.7 goles sobre lo esperado en el torneo anterior, apenas a 1.8 goles por debajo de su increíble marca de +8.5 de la campaña 2017-18. De Gea también mejoró su porcentaje de atajadas, catapultándose del 67.1% de 2020-21 al 69.5% en la temporada anterior. Y lo logró a pesar de enfrentar 1.33 remates por partido más y tener que hacer aproximadamente una atajada más por aparición.

Sin embargo, a mi criterio la señal más importante de su recuperación es lo cómodo que se ha visto atajando. Jugaba con el balón en los pies, su movimiento era rápido y cambiaba sin problemas entre distintas técnicas y posturas cuando el momento así lo requería. Incluso atajó tres penales fuera de tandas, algo que no había hecho en años.

Algunos escépticos quizás sigan teniendo dudas sobre su efectividad en otros aspectos; no obstante, desde una mera perspectiva de atajar, parecía que en la pasada campaña el De Gea de antaño había vuelto.

Mención honorífica: Alexander Nubel

Premio «Viejo pero Bueno» al mejor portero mayor de 35 años: Lukasz Fabianski

(Photo by Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images) Es generalmente aceptado que el portero promedio se retira mucho después que el jugador de campo promedio. Eso no hace que las actuaciones de primer nivel de guardametas tales como Lukasz Fabianski (37 años) sean menos impresionantes.

Fabianski ha tenido un rendimiento constante con el West Ham United desde su llegada al club en 2018 y la temporada 2021-22 no fue distinta. Fue el tercer portero más longevo en jugar en la campaña anterior de Premier League y fue uno de los líderes del circuito inglés en atajadas (105, 7º lugar) y goles atajados sobre lo esperado (+4.0, 6º). Asimismo, atajó un porcentaje mayor de penales fuera de tandas (60%) que el resto de los guardametas en las Cinco Grandes Ligas de Europa.

La durabilidad y explosividad de Fabianski son razones clave que explican por qué sigue siendo un portero confiable a su edad. Ha hecho un mínimo de 37 apariciones prácticamente en todas las temporadas desde que cumplió 30 años en 2015 y su explosividad, impulsada por su movimiento de brazos y dominio del paso de potencia, le permiten saltar al aire con una velocidad y altitud que no suele esperarse de un portero veterano.

Premio «El Futuro Es Hoy» para el mejor portero sub-23: Luis Maximiano

(Photo by Octavio Passos/Getty Images) En la pasada temporada, sólo seis guardametas sub-23 hicieron al menos 30 apariciones en las Cinco Grandes Ligas de Europa, y si bien cuesta esgrimir argumentos en contra de Robert Sanchez como el mejor de su grupo, creo que el ex cancerbero del Granada Luis Maximiano es merecido receptor de este galardón.

El portero portugués se enfrentó a 170 remates en la temporada pasada (segundo entre los guardametas sub-23, solo superado por Illan Meslier), devolviendo 121 tiros. Fue la mejor cifra de atajadas para un portero en el torneo anterior de LaLiga.

Más allá de su fuerte carga de trabajo, Maximiano logró mantener un buen porcentaje de atajadas (71.2%, ligeramente menor a los registros de Sánchez y Aaron Ramsdale ), atajando 5.3 goles sobre lo esperado, tercer mejor marca entre los guardametas de LaLiga y noveno en las Cinco Grandes Ligas de Europa.

A pesar de sus esfuerzos, Maximiano no pudo evitar el descenso del Granada; aunque sí le hicieron merecedor de su pase por €10.5 millones a la Lazio , donde se apresta a ser el primer portero del club italiano tras las salidas de Thomas Strakosha y Pepe Reina .

Mención honorífica : Robert Sánchez

Premio «Llegó Mi Hora» al portero revelación: Stefan Ortega

(Photo by Stuart Franklin/Getty Images) Hubo una época en la que Stefan Ortega, flamante fichaje del Manchester City, parecía estar destinado a estancarse en las divisiones inferiores del fútbol alemán. Antes de ganar el título de la 2.Bundesliga con el Arminia Bielefeld en 2020, Ortega pasó las primeras nueve temporadas de su carrera entre la 3.Liga y 2.Bundesliga. Sin embargo, una vez que pudo probar el balompié de primera división gracias al ascenso del Bielefeld, Ortega nunca vio atrás.

Luego de una exitosa campaña 2020-21 en la que el Bielefeld evitó el descenso, las actuaciones de Ortega alcanzaron otro nivel en 2021-22. Atajó más que cualquier otro portero en la Bundesliga (124), mantuvo el segundo mejor porcentaje de atajadas de la liga y atajó más goles sobre lo esperado que el resto, con la excepción de tres porteros en las Cinco Grandes Ligas de Europa (+7.4 goles atajados sobre lo esperado).

Ortega se ha hecho merecedor de comparaciones con Keylor Navas gracias a sus reacciones y agilidad, que derrochó en el pasado contra equipos de la talla del Bayern Munich y VfL Wolfsburg . Esa es una buena noticia para el Manchester City, que probablemente confiará en esas mismas cualidades durante su campaña de copa doméstica.

Mención honorífica: Alex Remiro

