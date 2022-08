Premier League. Tira-teimas em Old Trafford

Entornointeligente.com /

O Manchester United e o Liverpool sobem hoje ao relvado de Old Trafford (20h) e a expectativa é enorme. Em primeiro lugar, todos se interrogam se os fãs da equipa da casa vão ou não cumprir a ameaça de impedir a realização do jogo, como forma de protesto. Jürgen Klopp, treinador dos visitantes, disse que caso a partida tenha de ser adiada os três pontos devem ser creditados ao seu clube.

Depois, se a bola efetivamente for posta a rolar, o mundo do futebol quer ver se se confirma o descalabro do emblema da casa frente a uma das mais poderosas linhas avançadas do mundo. Saha, antigo jogador dos red devils, vaticinou que, a manter as prestações miseráveis, o Manchester United pode ser «destruído».

Com Ronaldo envolto em polémicas e duas derrotas em dois jogos (a mais recente das quais por uns escandalosos 4-0 frente ao Brentford, com uma exibição para esquecer de De Gea), o United de Ten Hag é o último da tabela e tem de reagir rapidamente para não cair num pântano do qual será muito difícil libertar-se. Já a equipa de Klopp, apesar dos seus pergaminhos, também não está a fazer uma campanha brilhante, partindo para este confronto com dois empates.

A última jornada ficou marcada pela expulsão de Darwin Nuñez, que deixou o treinador furioso.

Ainda na mó de baixo estão o Chelsea, que perdeu 3-0 com o Leeds, e o Wolverhampton. Nem a contratação de Matheus Nunes ao Sporting evitou a derrota da equipa de Bruno Lage por 1-0 frente ao Tottenham. Os Wolves somam apenas um ponto em três jogos.

Quem arrancou a época a todo o gás foi o Arsenal, que somou a terceira vitória em três jogos, dando continuidade ao bom desempenho da época passada. A equipa orientada por Mikel Arteta derrotou o Bournemouth por 3-0, mas ainda não foi desta que Fábio Vieira se estreou.

A Premier League continua a brindar os amantes do desporto-rei com grandes jogos de futebol. Ontem o Manchester City de Guardiola empatou a três bolas com o Newcastle. Bernardo Silva fez o golo do empate.

Fenerbahçe a subir Em Espanha, o Real Madrid voltou a vencer (1-4 frente ao Celta de Vigo). O jogo do Barcelona, que empatou na primeira jornada, só terminou depois da hora de fecho desta edição.

Em Itália, a Roma de José Mourinho recebe hoje o Cremonese e sábado vai a Turim medir forças com a Juventus.

Na liga turca, o Fenerbahçe também joga hoje. Depois do empate na primeira jornada, a equipa de Jorge Jesus atropelou o Kasimpasa (0-6). Neste momento é oitava classificada, com 4 pontos e com possibilidade de subir na tabela caso vença.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com