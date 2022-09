Premier League: Manchester United será una prueba de fuego para el líder Arsenal

Entornointeligente.com /

Pero no es seguro que los Gunners se presenten como líderes en Old Trafford, ya que el Manchester C ity, que les sigue a dos puntos, liderado por un Erling Haaland en racha (9 goles en 5 partidos), se desplazará al campo del Aston Villa (19º), el sábado a las 16h30 GMT, donde podrá hacerse con el trono. Antes de eso, la jornada comenzará el sábado con un derbi de Liverpool en el estadio del Everton (11h30 GMT) entre dos equipos que necesitan puntos. Los Reds no quieren despegarse del grupo de cabeza, mientras que los Toffees (17º) sueñan con alejarse de la parte baja de la clasificación. Chelsea, que perdió en el campo del Southampton a mitad de semana (2-1), debe reaccionar y justificar sus inversiones de pretemporada, superiores a 200 millones de euros, frente a West Ham , el sábado (14h00 GMT). — Programa de la sexta jornada del campeonato inglés (en horas GMT): – Sábado: (11h30) Everton – Liverpool (14h00) Chelsea – West Ham Newcastle – Crystal Palace Nottingham Forest – Bournemouth Brentford – Leeds United Wolverhampton – Southampton Tottenham – Fulham (16h30) Aston Villa – Manchester City – Domingo: (13h00) Brighton – Leicester (15h30) Manchester United – Arsenal Más en Andina ??Nadadores dieron lo mejor para lograr meterse a las semifinales en el Campeonato Mundial Junior de Natación Lima 2022 https://t.co/sf7riBs9E8 Foto: @LegadoOficialPE pic.twitter.com/2WxGgR199r

