Premier League adia 7.ª jornada para homenagear Rainha Isabel II

A Premier League confirmou, esta sexta-feira, o adiamento dos jogos da jornada que realizar-se-ia este fim de semana, na sequência da morte da Rainha Isabel II.

«Para homenagear a sua extraordinária vida e contribuição para a nação, e como sinal de respeito, a jornada da Premier League deste fim de semana será adiada, incluindo o jogo de segunda-feira à noite», lê-se numa nota partilhada nos veículos de comunicação oficiais da competição britânica.

O CEO da Premier League, Richard Masters, também assinalou o legado deixado pela Rainha Isabel II, ao notar este momento «tremendamente triste» para todos os que admiravam a monarca com o segundo mandato mais longo da história mundial.

«Nós e os nossos clubes gostaríamos de prestar homenagem ao longo e inabalável serviço de Sua Majestade ao nosso país. Como a nossa monarca mais antiga, ela tem sido uma inspiração e deixa um legado incrível após uma vida de dedicação», apontou, ao sublinhar: «Este é um momento tremendamente triste não apenas para a nação, mas também para os milhões de pessoas ao redor do mundo que a admiravam, e nos unimos a todos os que estão de luto por sua morte».

A liga principal britânica adiantou ainda que serão feitas mais atualizações quanto ao adiamento dos jogos da então 7.ª jornada em tempo oportuno, dado que o país se encontra em período de luto.

A jornada deveria começar este sábado, a partir das 12h30, com a realização do Fulham-Chelsea e iria fechar na segunda-feira com a partida entre Leeds e Nottingham Forest.

Veja aqui a lista dos jogos adiados da sétima jornada

Fulham-Chelsea

Bournemouth-Brighton

Leicester-Aston Villa

Liverpool-Wolves

Southampton-Brentford

Manchester City-Tottenham

Arsenal-Everton

West Ham-Newcastle

Crystal Palace-Manchester Utd

Leeds-Nottingham

