Premier in lutto, calcio inglese si ferma per la Regina

ROMA. – Il mondo è in lutto per la scomparsa della Regina Elisabetta dopo 70 anni di regno e la Premier compatta segna il passo in segno di dolore e di rispetto.

Vengono rinviate le gare del settimo turno, imperniate sulla sfida del gol tra Haaland e Kane nel match clou Manchester City-Tottenham. Prendono fiato Liverpool e Leicester in crisi, il Chelsea ha piú tempo per il nuovo corso, dopo il licenziamento di Tuchel e l’avvento di Graham Potter con la clausola di 23 milioni in favore del Brighton. Riflettori puntati sugli altri tornei europei.

Tra gli incontri piú significativi ci sono Betis-Villarreal, Lipsia-Dortmund, Friburgo-Moenchengladbach e Marsiglia-Lilla.

-SPAGNA: La Liga gongola, il Barca é tornato super competitivo con Xavi e i gol di Lewandowski (8 in 5 gare) e si riaccende l’eterna sfida col Real Madrid. Le due big hanno stravinto in Champions, anche se i campioni pagano dazio con l’infortunio di Benzema.

Gli avversari del weekend (Majorca e Cadice) inducono all’ottimismo Ancelotti e Xavi, mentre il match clou é quello tra le emergenti Betis (ko di misura col Real) e Villarreal (zero gol subiti), guidate in difesa dagli ex protagonisti della serie A Luiz Felipe e Albiol.

Rino Gattuso sta assestando il Valencia, reduce dalla goleada al Getafe, e che gioca in casa del Rayo. Crisi nera per il Siviglia, penultimo e bastonato dal Barca e dal Man City. Lopetegui é in bilico, ma anche il ds Monchi potrebbe saltare in caso di mancata vittoria con l’Espanyol.

Mago del brivido, Simeone (felice anche per il primo gol in Champions del Cholito col Napoli) ha trascinato l’Atletico alla rocambolesca vittoria sul Porto grazie al gol di Griezmann, che viene fatto entrare dopo l’ora di gioco per evitare un futuro riscatto da 40 mln. L’Atletico, che sta giocando a corrente alternata, ospita domani il Celta.

Domani: 14 Rayo-Valencia, 16.15 Espanyol-Siviglia, 18.30 Cadice-Barcellona, 21 Atletico-Celta Domenica 11: 14 Real-Majorca, 18.30 Getafe-Real Sociedad. 21 Betis-Villarreal

– GERMANIA: Dopo due pari con avversarie insidiose (e il netto successo sull’Inter) il Bayern vuole ripartire in Bundesliga ricevendo lo Stoccarda mentre il Friburgo di Grifo, da 11 anni allenata da Christian Streich, riceve il quadrato Moenchengladbach. Tempi grami per il Lipsia, che ha cacciato il tecnico italiano Tedesco dopo il crollo con lo Shakhtar, ed é atteso domani dall’altro capolista Dortmund.

Le altre due big in crisi, Leverkusen e Francoforte, provano a ripartire domani contro Hertha e Wolfsburg. L’Union Berlino, che condivide il terzo posto col Bayern, ha un impegno ostico in casa del Colonia.

Domani: 15.30 Bayern-Stoccarda, Lipsia-Dortmund, Francoforte-Wolfsburg, Hertha-Leverkusen Domenica 11: 15.30 Colonia-Union Berlino, 17.30 Friburgo-Moenchengladbach.

– FRANCIA: Il ko col Tottenham di Conte non scoraggia il Marsiglia di Tudor e Alexis Sanchez (e degli ex romanisti Under, Gerson, Veretout, Pau Lopez) che ha un impegno serie ricevendo il Lilla mentre l’altra capolista, il Psg di Galtier (che ha messo in riga le primedonne dei Bleus), dovrebbe stravincere in casa col Brest.

La sorpresa Lens (che nel precampionato ha battuto l’Inter ed é terzo in Ligue1) anticipa col Troyes. Il Monaco in crisi ha un compito improbo contro il Lione di Lacazette e Tolisso. Oggi: 21 Lens-Troyes.

Domani: 17 Psg-Brest, 21 Marsiglia-Lilla Domenica 11: 15 Ajaccio-Nizza, 20.45 Monaco-Lione.

Principali incontri negli altri campionati europei. In Olanda l’Ajax, che continua a stravincere pur avendo venduto i suoi numeri uno, cerca il sesto successo di fila ospitando l’Heerenveen domani alle 18.45. In Portogallo il capolista Benfica, prima di affrontare la Juve, gioca in casa del Famalicao domani alle 16.30.

In Turchia l’Adana di Montella riceve i campioni del Trebisonda lunedi’ alle 20. In Repubblica Ceca il Viktoria Plzen, avversario dell’Inter e a punteggio pieno dopo 5 gare, é impegnata in trasferta col Sigma domani alle 16. In Croazia la Dinamo Zagabria, prima di giocare col Milan, affronta la trasferta con l’Hnk Gorica domani alle 21.05.

