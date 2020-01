Premier advierte a Liverpool sobre peligro que puede causar Jiménez

Entornointeligente.com /

De cara al partido de Wolverhampton vs Liverpool , la Premier League destacó en su portal oficial el peligro que puede causar el delantero mexicano, Raúl Jiménez , a la defensa de los Reds.

Getty Images El compromiso entre los Wolves y el conjunto de Anfield se perfila para ser uno de los duelos más atractivos de la jornada debido al nivel de ambas plantilla y la liga inglesa advirtió al Liverpool que deberá poner atención especial en el exjugador azulcrema.

Who will make the biggest impact later? #WOLLIV pic.twitter.com/PQ19EyTeGt

— Premier League (@premierleague) January 23, 2020 These two 😍 pic.twitter.com/WRlkKYLQdm

— Wolves (@Wolves) January 18, 2020 “Deben trazar un plan para mantener a Raúl Jiménez y Adama Traoré quietos, eso formará parte esencial del juego del Liverpool para el partido en el Molineux “, señaló la Premier en su portal oficial.

“Liverpool must pay close attention to the Portuguese youngster” @adrianjclarke on @Wolves ‘ new threat ➡️ https://t.co/vn9TieCVhU #WOLLIV pic.twitter.com/pt5KP4MLgR

— Premier League (@premierleague) January 23, 2020 Goal no. 22.

Goal no. 23. @Raul_Jimenez9 equals and then sets our all-time @premierleague goalscoring record.

🇲🇽🔥 pic.twitter.com/TzZuoHtbnZ

— Wolves (@Wolves) January 18, 2020 Jiménez se ha consolidado como el referente del ataque de los Wolves y el pasado fin de semana se convirtió en el máximo goleador histórico del club en Premier League. El ariete azteca consiguió este galardón al alcanzar las 23 anotaciones.

El partido de Wolves vs Liverpool está programado para comenzar a las 14:00 horas del centro de México.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com