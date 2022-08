Premian a Laura Bozzo y a Daniella Navarro como las más polémicas

Entornointeligente.com /

Tras la culminación de la producción de Telemundo, el equipo organizador de «La Casa de los Famosos» llevó a cabo una reunión donde volvieron a aparecer los 16 integrantes, que participaron durante la segunda temporada de este espectáculo y que estuvieron envueltos en diferentes experiencias a lo largo del show.

Y, a manera de hacer algo sorpresivo, los productores decidieron que tenían que hacer una premiación. Entre las categorías estuvo «la mejor pelea».

Claro que en el transcurso del programa hubo diferentes controversias. Pero en los casi tres meses, ninguna superó el conflicto que se desató entre la venezolana Daniella Navarro y la conductora peruana Laura Bozzo.

Ante la entrega del galardón, ambas se mostraron sorprendidas. Sin embargo, Bozzo bromeó con una frase que la caracteriza: «Que pasen las desgraciadas», agregando que son cosas que pasan durante la convivencia al igual que en cualquier hogar.

Finalmente, Daniella agregó: «Pero justamente esa pelea no me enorgullece, así que no puedo decir gracias por esa pelea pero por las demás sí, gracias».

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/HacpzrELbvs9AUtqSSlfsR

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia

Lea También: Daniella Navarro peleó con Yolanda Andrade en show de la Casa de los Famosos 2 (+video)

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com