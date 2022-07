Pregunto, ¿quién ha sido peor para México: Caro Quintero y el Chapo o los cinco expresidentes?

Entornointeligente.com /

1. Durante toda nuestra vida hemos vivido de engaños, tergiversaciones, medias verdades y también de «verdades» que los que nos quieren han colocado en nuestras mentes. Todas esas formas de pensar y actuar han respondido a distintos intereses que han intervenido en nuestras relaciones. ¿Quiénes han controlado esa comunicación o información que recibimos? En primer lugar, internamente, nuestras familias, las escuelas, las iglesias; pero en lo externo los medios de información como la TV, radio, prensa escrita. Pero todo ello responde a una sociedad bárbara, capitalista, donde los intereses individuales aplastan con saña a la colectividad.

2. En este contexto me pregunto: ¿Por qué las cárceles en México están llenas de presos comunes (se dice más de 250 mil) casi todos de origen pobre (indígena, campesino, trabajador manual, sin ningún grado escolar o analfabeto) por delitos mínimos y, por el contrario, quizá no haya un centenar de presos de clases altas? Mi convicción es que se debe a la profunda desigualdad social producto del capitalismo. No es un problema de maldad o de ignorancia de los oprimidos, sino de hambre, miseria, competencia y «necesidades de consumo» que crea el mismo capitalismo. Aunado a ello gobiernos que siempre apoyan a los ricos y persiguen a los pobres.

3. Por ello me he preguntado desde hace muchos años: ¿por qué quien roba una cartera o un pan para comer es delincuente y los gobernantes y empresarios que desfalcan el presupuesto público engrosando cada año sus capitales no son delincuentes? Sencillo, porque todo esa información que es controlada por el gobierno y los medios de información al servicio del capitalismo la silencian con el fin de triangular luego los desfalcos. Por ello todos los gobernantes esconden o, de plano, nunca castigan a sus compinches de los gobiernos anteriores. Más aún no necesitan firmar acuerdos, hay un valor histórico entendido, de que los gobernantes deben ser tapaderas.

4. Por ello personajes como Caro Quintero –que no sabemos en dónde están sus capitales y negocios ni cuántas muertes ejecutó- es un perseguido después de estar 28 años en prisión y, por otro lado, cómo personajes como los expresidentes que sí sabemos de sus capitales, sus propiedades, de las miles de muertes que propiciaron, de sus alianzas, de los prolongados viajes al extranjero y de los derroches con sus amantes, no los tocan. Por ello estas cosas no hay que analizarlas o discutirlas dado que vivimos un sistema capitalista donde gobiernos y empresarios acuerdan todo en su beneficio. Sólo se acabará con la conciencia de lucha anticapitalista.

5. Eso de que «las escaleras se barren de arriba para abajo» es una buena vacilada de políticos engañabobos mientras los ricos se hacen multimillonarios y los pobres más miserables. Por lo que hemos visto las escaleras sirven para elevar a los políticos y empresarios para que los de abajo les hagan homenajes y los adulen como dioses después de manipularlos con un poco de dinero. En tanto hayan ladrones y asesinos gobernantes, empresarios, jefes del ejército, que estén libres, cuando muchos hemos gritado que deberían estar en prisión, cualquier sistema de justicia como el que en México se vive, es injusto y debemos combatirlo.

