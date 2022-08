Preguntas clave que deberías hacerte antes de profundizar en tu relación, según los expertos

Entornointeligente.com /

(CNN) — Llevas unos meses saliendo con alguien y han acordado dar el siguiente paso comprometiéndose a una relación a largo plazo… entonces escuchas algo que te toma por sorpresa.

Quiere dejar su trabajo en un año y vivir fuera de la red, mientras que tú has planeado trabajar en la ciudad y permanecer cerca de tu familia. ¿Cómo es que no sabías esta información crucial? ¿Y ahora qué?

«Cuando las personas se enamoran por primera vez, cuando sienten el enamoramiento, a veces la lógica sale por la ventana», dice Deborah Carr, profesora de sociología y directora del Centro de Innovación en Ciencias Sociales de la Universidad de Boston. «Hay muchos datos que demuestran que los patrones de pensamiento lógico a veces se pierden cuando alguien se siente realmente muy atraído por una persona o está en medio de la pasión».

Dependiendo de cuán avanzada esté la relación, no haber evaluado ciertas áreas de compatibilidad desde el principio puede tener consecuencias emocionales y prácticas complejas, afirma Jeremy Nicholson, psicólogo social de Massachusetts y colaborador de Psychology Today.

Se sentó junto a un pasajero fastidioso en el avión y terminaron enamorándose Si descubres que tú y tu pareja son incompatibles, «o sigues en una relación con alguien a quien amas pero que te hace sentir miserable porque no puedes tener una relación sana con él, o rompes con alguien de quien estás profundamente enamorado», dijo Nicholson. Aunque tener conversaciones sobre las prioridades al principio parece difícil, a la larga es mucho más fácil para las emociones, añadió.

Además, a medida que aumenta el compromiso, los aspectos prácticos de la vida de la pareja suelen estar más entrelazados, «sobre todo económicamente», añadió Nicholson. «Así que se convierte en un problema mayor para ti si no has tenido estas conversaciones y luego se gastan el dinero del alquiler, y pueden quedarse sin casa».

publicidad La disolución de una relación «también puede ser costosa, como cuando tienes que divorciarte. Cohabitar y luego encontrar un nuevo departamento es muy perturbador», dijo Carr. A veces, «realmente puede crear dificultades para la gente y su familia y amigos cuando se disuelve una relación seria. Así que creo que es importante lanzarse con cautela y tener toda la información posible».

En el momento en que consideres comprometerte en una relación seria con alguien (o varios), probablemente ya conozcas su estado de vacunación contra el covid-19, su afiliación política o sus creencias religiosas. Estas son las preguntas que deberías hacerte a ti mismo y a tus intereses amorosos para evaluar las banderas rojas y la compatibilidad general en cada paso del camino.

Kourtney Kardashian se «molestó» por cómo editaron su compromiso en el programa «The Kardashians» Compromiso a largo plazo Cuando te plantees el compromiso, pregúntate por qué estás con esa persona, qué beneficios obtienes y qué te hace feliz de ella, dice Carr. «A veces la respuesta es: ‘Bueno, me siento solo y necesito a alguien’. (Pero) eso no es realmente motivo suficiente para lanzarse a una relación», añadió.

«Las parejas con las que trabajo, que son nuevas y apenas se están conociendo, a menudo no prestan toda la atención que deben a su compatibilidad emocional, all grado en que se sienten realmente cómodos el uno con el otro, o si simplemente están locamente enamorados y se sienten atraídos», dijo John Duffy, psicólogo especializado en el trabajo con adolescentes, padres, parejas y familias.

La compatibilidad emocional consiste en sentir que se puede compartir cualquier cosa con la pareja, frente a la sensación de ser precavido y de tener que poner una fachada, añadió Duffy.

«Estar dispuesto a comprometerse es bastante fácil», dijo Nicholson, pero ¿tu pareja quiere comprometerse a una relación a corto o largo plazo? ¿Y qué entienden por una relación a largo plazo?

Para algunas personas, eso significa tener una pareja, casarse o tener hijos. ¿Es una relación monógama, abierta o poliamorosa? ¿Te gusta, y les gusta, la idea de vivir juntos algún día?

Compatibilidad Además de conocer el tipo de relación que quieres, es importante saber hasta qué punto están alineados desde un punto de vista práctico en otros valores, finanzas y actividad sexual.

Presta atención a las señales de alarma basadas en los valores o en el carácter, como la falta de generosidad financiera (evidenciada por comportamientos como no dar propina a los camareros), el gasto excesivo o la restricción extrema. Prestar atención a los primeros signos de compatibilidad financiera dará frutos si deciden vivir juntos, dijo Duffy.

«También se manifiesta en otras áreas de la relación con el tiempo», como la generosidad de la pareja con su tiempo y atención, incluso cuando se trata de tus necesidades y deseos físicos, añadió.

Algunas personas tienen estilos de vida o condiciones médicas que pueden influir en lo que necesitan de una pareja. ¿La persona con la que planeas comprometerte tiene un problema de abuso de sustancias o una trayectoria de sobriedad para la que necesitará apoyo? ¿O lo tienes tú, y se lo has comunicado?

La furia al volante puede afectar hasta al mejor conductor. Así puedes mantener la calma mientras conduces ¿Cómo trata tu pareja a los miembros de la familia, a las personas de distinto sexo y a las personas con las que tiene relaciones tensas? ¿Ha revelado signos de comportamiento violento o agresivo, como la agresividad al volante o ataques de ira por un acontecimiento insignificante? ¿Discute utilizando una comunicación sana y abierta, o se siente frío y abusivo?

«Parte del crecimiento consiste en estar en desacuerdo de forma saludable y aprender y crecer a partir de ello, crecer juntos, incluso, a partir de los desacuerdos y encontrar el camino para reconciliarse», dijo Duffy. «Esa es una cuestión realmente importante a tener en cuenta a la hora de calibrar la posible longevidad de una relación».

Determinar la compatibilidad sexual incluye preguntar qué tipos de intimidad física están bien y cuáles no. «Eso puede ser todo, desde los juguetes hasta el sexo oral, pasando por todo tipo de juegos preliminares… luego entramos en los fetiches y las fantasías y cosas por el estilo», dijo Nicholson. «Si alguien necesita una cosa en particular y la otra persona no la soporta, entonces eso es una especie de bandera roja que debe ser trabajada o la relación podría no ser capaz de progresar».

En cuanto al sexo, las principales cuestiones son qué tipo de actividades disfrutan ambos miembros de la pareja y con qué frecuencia lo desea cada uno, dijo Nicholson. Las personas también difieren en sus creencias sobre si satisfacer las necesidades sexuales de uno es responsabilidad exclusiva de su pareja. Además, ¿cómo es la rutina de sueño de su pareja, si es que tiene una?

«Cuanto mayor sea la disparidad, más cosas tendrán que resolver», dijo.

«Lo mejor para la gente es hablar de las infecciones de transmisión sexual tan pronto como sean sexualmente activas», añadió Carr. Las parejas deben hablar de la salud sexual, incluyendo el control de la natalidad y quién será responsable de ello y de cualquier presunción al respecto.

Si tus seres queridos no apoyan a tu pareja, ¿protegerás tu relación y establecerás límites? ¿Cómo es la relación de tu pareja con su propia familia?

Hoy en día, gracias a las aplicaciones de citas, es posible conocer desde el principio los objetivos vitales de una persona, como por ejemplo si quiere tener hijos. Si no es así, para los adultos, entre tres y seis meses de estar juntos es cuando vale la pena hablar de los hijos, dijo Duffy.

Conoce a las mujeres indígenas en Argentina que sostienen la economía familiar y luchan a favor del feminismo Vivir juntos Compartir un hogar con tu pareja puede hacer que surjan consideraciones adicionales en cada una de las áreas importantes de la compatibilidad.

En lo que respecta a las finanzas, hay que evaluar la capacidad de la pareja para ser meticulosa y cumplir con sus obligaciones, dijo Nicholson. ¿Cómo piensan pagar las deudas altas? ¿Tienen una cuenta de ahorros?

Determina si «llevan un estilo de vida inmediato e impulsivo, o si son capaces de retrasar la gratificación, ahorrar y, básicamente, planificar el futuro», añadió Nicholson. Considera también quién va a pagar qué y por qué, si las contribuciones dependen del salario de cada persona y si desean mantener cuentas separadas o conjuntas.

Las expectativas sobre las tareas domésticas pueden resultar conflictivas si no se discuten cuanto antes. A veces, la gente hace suposiciones basadas en su origen cultural o en sus creencias sobre los roles de género, dice Nicholson.

Los miembros de la pareja deberían hacerse una idea de las creencias de cada uno, y luego discutir con qué se sienten cómodos. Carr dijo que suele recomendar que cada persona haga lo que le gusta.

Preguntar sobre los objetivos profesionales a largo plazo también es fundamental, añadió Carr. Si tu pareja prevé un cambio importante, como mudarse para conseguir un nuevo trabajo, ¿espera que te mudes con ella? ¿A quién le toca hacer el viaje más corto y por qué?

Antes de decir «sí, quiero» Muchas de las mismas evaluaciones de compatibilidad que se hacen para la convivencia también se aplican al matrimonio, pero en este último caso, las expectativas se vuelven más serias, dicen Carr y Nicholson.

Es posible ser algo flexible con los hábitos de gasto de alguien mientras se convive, pero si está acumulando deudas y te vas a casar con él, sus deudas se convertirán en las tuyas también, dice Nicholson. A medida que tu vida se vincula cada vez más a la suya, debes asegurarte de que te sientes cómodo con quiénes son y qué hacen, porque te afectará más que antes.

Además, «es muy difícil cambiar a la gente», dijo Carr. «Cuando la gente envejece, se convierte en una versión amplificada de su yo más joven. Así que si hay un rasgo en tu pareja que te agita cuando tienes 25 años, ese rasgo se hará más grande y podría ser mucho, mucho más molesto cuando uno tiene 50 años, así que realmente pregúntate sobre lo bueno, lo malo y lo feo y lo que estás dispuesto a aceptar y no en una relación».

Relaciones

LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com