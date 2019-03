Entornointeligente.com /

Compartilhe por Facebook Twitter WhatsApp Comentários Anterior Prefeitura sanciona lei que cria o Perímetro Cultural de Oswaldo Cruz Próxima Prefeitura sanciona lei que cria o Perímetro Cultural de Oswaldo Cruz Mais lidas no Globo 1. Malafaia critica mensagem de Eduardo Bolsonaro sobre liberação de Lula para participar de velório de neto O Globo 2. Com música, amigos e frequentadores do bar se despedem de Alfredinho, do Bip Bip Elenilce Bottari 3. Vigilância Sanitária descarta comida japonesa de camarote na Sapucaí Marta Spacenkopf 4. Agente que usou emblema da SWAT em escolta de Lula fez curso nos EUA e elogiou Bolsonaro nas redes Henrique Gomes Batista e Aline Ribeiro 5. Diplomata brasileiro é demitido após publicar textos críticos a Ernesto Araújo Carolina Brígido e André Duchiade Mais de Bairros Ver mais Para comentar é necessário ser assinante Os comentários são de responsabilidade excluisiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Leia as perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio ou ilegal

Perguntas mais frequentes • Termos de uso Comentar comentários Carregar mais comentários Portal do Assinante Agência O Globo Fale conosco Expediente Anuncie conosco Trabalhe conosco Política de privacidade Termos de uso © 1996 – 2019. Todos direitos reservados a Editora Globo S/A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com