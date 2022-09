Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Ataque na Argentina Bilionários do Brasil Gasolina mais barata Prefeitura reboca quase 50 veículos no entorno do Rock in Rio Órgãos do município também aplicaram 246 multas e apreenderam 3.479 itens que eram vendidos por ambulantes não autorizados. Por g1 Rio

04/09/2022 15h21 Atualizado 04/09/2022

1 de 3 Trânsito carregado no caminho para a Cidade do Rock — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Trânsito carregado no caminho para a Cidade do Rock — Foto: Marcos Serra Lima/g1

A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal do Rio rebocaram 49 veículos estacionados irregularmente no entorno do Rock in Rio desde o início do festival. Também foram aplicadas 246 multas e apreendidos 3.479 itens que eram vendidos por ambulantes não autorizados.

Os agentes do município também apreenderam três veículos que faziam transporte irregular durante os dois primeiros dias de festival.

Só no sábado (3), as equipes da prefeitura aplicaram 56 multas após flagrantes de infrações de trânsito e rebocaram 25 veículos .

Ao todo, 207 ambulantes que não possuíam autorização para atuação no entorno do Rock in Rio foram removidos do local.

A Guarda Municipal também registrou a condução de dois ambulantes para delegacia, flagrados com drogas e um cutelo em uma das estações do BRT que dão acesso ao festival.

2 de 3 Dois ambulantes foram conduzidos para delegacia, flagrados com drogas e um cutelo em uma das estações do BRT que dão acesso ao festival — Foto: Divulgação Dois ambulantes foram conduzidos para delegacia, flagrados com drogas e um cutelo em uma das estações do BRT que dão acesso ao festival — Foto: Divulgação

Além disso, as equipes da GM-Rio registraram dez casos de auxílio a vítimas de mal súbito, a maioria com sinais de embriaguez ou hipotermia.

110 toneladas de resíduos em dois dias

Nos dois primeiros dias de Rock In Rio 2022, a Comlurb recolheu 110,31 toneladas de resíduos da Cidade do Rock . Somente no sábado (3), as equipes de limpeza da prefeitura recolheram 54,5 toneladas de lixo.

Se forem somadas as 4,4 toneladas de resíduos recolhidas durante o evento-teste realizado no dia 30/08, o total de lixo acumulado até este domingo (4) já ultrapassa a marca de 114 toneladas.

3 de 3 Das 54,5 toneladas de lixo recolhidas pela Comlurb no último sábado de Rock In Rio, 29,74 toneladas eram de resíduos potencialmente recicláveis — Foto: Divulgação Das 54,5 toneladas de lixo recolhidas pela Comlurb no último sábado de Rock In Rio, 29,74 toneladas eram de resíduos potencialmente recicláveis — Foto: Divulgação

O montante acumulado até aqui é 48 toneladas menor do que o total recolhido no primeiro fim de semana da última edição, em 2019: 162 toneladas.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com