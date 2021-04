Prefeitura do Rio tem mudança em família no alto escalão

Entornointeligente.com / RIO — O prefeito Eduardo Paes promoveu um troca-troca em família nesta quarta feira, dia 28, no primeiro escalão da Prefeitura do Rio. Depois de conversas com o ex-presidente da Câmara do Rio Jorge Felippe (DEM) resolveu trocar o secretário de Emprego e Renda. Sai o deputado estadual Jorge Felippe Neto e entra Sérgio Luiz Felippe. O primeiro é neto, enquanto o substituto é irmão do ex-presidente da Câmara.

Em outra mudança, o ex-procurador do Município Fernando Santos Dionísio foi confirmado como chefe de gabinete da Prefeitura, no lugar de David Carlos Pereira Neto, que se tornou conselheiro do Tribunal de Contas do Município (TCM).

— A mudança é definitiva. A gente conversou (Paes, Jorge Felippe e Jorge Felippe Neto) e avaliou que questões como o futuro da Cedae e a economia do Estado tornam mais interessante minha presença no legislativo — disse o deputado Jorge Felippe Netto.

