Precisamos de um plano à alemã

Na Alemanha o governo de social-democratas, libertais e verdes colocou-se de acordo para aprovar um pacote de combate à inflação de 65 mil milhões de Euros no que implica um orçamento complementar e uma revisão dos escalões do IRS, para que o se atribui por um lado não seja absorvido pelo imposto por outro. Este é o terceiro pacote social do governo alemão.

Isto num dia em que o Euro continua a desvalorizar, baixando mesmo do patamar dos 0,99 dólares por um Euro. Uma desvalorização que é um dos principais fatores a alimentar a inflação na zona Euro. Para combater a desvalorização o Banco Central Europeu subirá certamente as taxas já este mês. Tudo se conjuga para que o aperto das famílias seja brutal, atirando milhares para dificuldades graves. A emigração está de novo em alta.

Entre as medidas tomadas pelo governo alemão estão:

· Atribuição extraordinária de 300€ a cada pensionista;

· Atribuição extraordinária de 200€ aos estudantes universitários;

· Aumento de 18€ do subsídio por mensal por cada filho;

· Aumentos dos subsídios sociais, pensões, subsídio de desemprego, etc. em 500€;

· Aumento dos subsídios de renda;

· Teto no preço da eletricidade doméstica;

· Apoios às empresas e à sua tesouraria;

· Regresso do esquema de lay-off;

· Socialização dos lucros extraordinários das empresas de energia;

· Baixa do IVA sobre o gás para os 7% até março de 2024;

Ao subir quase todas as prestações sociais o Governo torna praticamente inevitável a subida geral dos salários

Outra medida é a manutenção do preço do Bilhete de Verão. Um Bilhete com o preço de 9€ que dá acesso a todos os transportes públicos durante o Verão, incentivando o turismo interno e o conhecimento do país pelos seus cidadãos.

Estas simples medidas estão para lá das reivindicações mais imaginativas de grande parte dos atores sociais portugueses. Seria mesmo considerada como uma proposta comunista radical. E no entanto são propostas … pelos liberais. É de facto extraordinário o posicionamento de alheamento da maioria dos partidos portugueses em face do sofrimento humano e da pobreza dos seus concidadãos.

São medidas substanciais e não medidas publicitárias como têm sido apresentadas pelo Governo Costa que não chegam às pessoas ou chegando não resolvem o essencial.

Jerónimo de Sousa, um político sempre sóbrio e contido nas suas intervenções, no encerramento da Festa do Avante, referiu que a fome já se instalou em muitos lares portugueses.

Não é, digo eu, com a caridade religiosa ou laica que se resolve a situação. É preciso agir. O plano alemão parece um passo importante na direção certa.

Na República Checa dezenas de milhar de pessoas saíram à rua sem medo exigindo a Paz na Europa e o fim das sanções americanas à Rússia e à Alemanha. O Governo checo treme. Na Bulgária e na Itália os governos já caíram. Veremos o que vai sair destas eleições.

A guerra, se alimentada, pode tornar-se muito prolongada. As sanções que afetam a Rússia também afetam a Europa. Pergunta-se se a

estratégia de sanções autopunitivas será a melhor maneira de ajudar a resolver o problema da Ucrânia?

Este tema deve ser discutido com seriedade e argumentos serenos e não com gritarias e acusações de traição e de dissidência.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

