Precios de la electricidad alcanzan un nuevo récord en Europa

Caracas. – Los precios de la electricidad en Europa alcanzaron este lunes un nuevo récord mientras el costo del gas natural aumenta, informa Bloomberg.

Las tarifas eléctricas en Alemania se duplicaron en los últimos dos meses y aumentaron hasta 477,50 euros (487 dólares) el megavatio hora en la Bolsa Europea de Energía AG, lo que es casi seis veces más que hace un año. Al mismo tiempo, en el Reino Unido, el precio de la electricidad se multiplicó por siete en el último año, hasta alcanzar 591 libras esterlinas (713 dólares) el megavatio hora.

En este contexto, el analista de Rystad Energy AS Fabian Ronningen indicó que no hay señales claras de que el «extremo» repunte de los precios vaya a remitir pronto. Según el experto, la escasa capacidad nuclear, hidroeléctrica y de carbón del continente no es suficiente para aliviar la presión.

La Unión Europea se enfrenta actualmente a una crisis energética que comenzó tras la aplicación de sanciones contra Rusia y está causando un importante daño a su economía, que podría resucitar viejas divisiones en el bloque.

Recientemente, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, advirtió que su país podría enfrentarse a más interrupciones en los suministros de gas en el futuro, por lo que la población debe estar preparada para ahorrar energía.

Paralelamente, el operador del mercado alemán Trading Hub Europe informó este lunes que la tarifa del gas que pagarán los hogares y las empresas en Alemania será de 24,19 euros (21,62 dólares) adicionales por megavatio hora, y «se cobrará a partir del 1 de octubre de 2022».

Medios locales escriben que para una familia de cuatro miembros con un consumo de 20.000 kilovatios hora al año, el pago adicional será de unos 480 euros (490 dólares) al año, sin incluir el impuesto al valor agregado.

Con este gravamen, los importadores de gas podrán compensar el 90 % de los costes derivados de las costosas compras a otros proveedores a corto plazo tras la restricción del suministro de Rusia.

Por su parte, el Gobierno federal de Alemania confirmó que proporcionará exenciones a los ciudadanos. «El Gobierno ve que hay una carga significante para la gente en el país», afirmó la portavoz adjunta del Gobierno germano, Christiane Hoffmann.

LINK ORIGINAL: El Universal

