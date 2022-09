Precios de aceite de vehículos se mantienen entre $5,5 y $10

Entornointeligente.com /

En las ventas de lubricantes para carros, tienen variedad en aceites para motor y el valor de cada una va dependiendo de la marca o tipo, ubicándose cada litro entre $5,5 y $10.

Lo que quiere decir que al realizar el mantenimiento del cambio de aceite, una persona puede gastar más de $20, dependiendo el tamaño del vehículo, ya que el litro de aceite se puede conseguir en $5,5 y un carro promedio lleva 4 litros, serían 22 dólares.

Un comerciante del ramo indicó, «recientemente no se han aumentado tanto el costo de los aceites, se le ha sumado un dólar o menos, por lo que no hay tanto diferencia, pero claro en bolívares si cambio mientras que en dólares no mucho. Los semisintéticos que son usados más para carros nuevos son los costosos»./GA Fotografía: Yuliettsha Molina

Tags: diario avance Precios de aceite vehículos

LINK ORIGINAL: Diario Avance

Entornointeligente.com