Precio histórico de una vaca: pagan G. 504 millones más IVA por 50% de una Nelore

Manifestantes civiles quisieron llegar hasta el Parlamento, mientras un grupo logró llegar a Plaza de armas, otro quedó en El Paraguayo Independiente junto al estacionamiento del edificio del Parlamento.

María Esther Roa, activista de Somos Anticorrupción Paraguay y la Coordinadora de Abogados del Paraguay, dijo que la intención de los ciudadanos era avanzar hacia la Cámara de Diputados, pero la Policía intentó reprimirlos.

«Acá nos atraparon, esta es una vía pública, acá no se admite la censura. Es el derecho que tenemos los paraguayos de manifestarnos, resistir ante el flagelo de la impunidad, ante la cocinada que están haciendo ahí», defendió la abogada.

Así lo explicó, «y realmente fuimos terriblemente reprimidos, aquí no se respetó protocolo, nos apuntaron con gas pimienta en los rostros, nos dejaron sin aire, dos compañeros le sacaron a otros. No solamente eso sino también nos golpearon. Aquí hay una desproporción de la fuerza contra los manifestantes que obviamente vinimos sin nada».

María Esther Roa dice que faltan votos Al referir lo que estaba sucediendo en esos momentos en la Cámara expresó que estaban haciendo los sondeos desde adentro. «Nos dicen que faltan votos, lo que significa que esta va a ser la tercera vez que se va a abortar el juicio político de la fiscal general del Estado. Y lo que implica que Sandra Quiñónez, este al frente, eso es lo más grave», acotó.

«Por eso es importante que la ciudadanía entienda, esto no es nada personal contra Sandra Quiñónez, nosotros no tenemos ningún problema contra Sandra Quiñónez. Lo que queremos es recuperar el Ministerio Público para que cumpla su rol constitucional, para que represente los interesantes de los ciudadanos, y no de narcotraficantes, lavadores de dinero, de contrabandistas y corruptos que están saqueando el país», refirió.

Insistió en que la calle es un lugar público. «Nosotros le pedimos a los policías que nos dejen entrar acá, porque no tiene sentido que estemos allá, esta es una vía pública y ellos dijeron que no. Pasó un grupo, sin problemas, y después empezaron a empujarnos y aplicar la fuerza», reiteró.

Y remató, «de acá no nos vamos a mover y tampoco vamos a usar violencia alguna. Lo que queremos es que sientan los congresistas, los diputados que estamos acá», finalizó.

