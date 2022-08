Precandidatos por la libre postulación denuncian inconvenientes con el sistema de recolección de firmas 

Entornointeligente.com /

En medio de una serie de irregularidades e inconvenientes inició el proceso de recolección de firmas para respaldar a precandidatos a cargos de elección popular por la libre postulación.

El precandidato a diputado Richard Morales, detalló que ha detectado problemas en el sistema para ingresar y recibir atención. Indicó que espera que este problema el Tribunal Electoral lo pueda resolver lo más pronto posible y que las barreras tecnológicas no se conviertan en un obstáculo en la participación electoral.

Franklin Robinson a través de su cuenta de Twitter, denunció que desde las 8:00 a.m. ninguno de los activistas habían podido darle su respaldo en la web del Tribunal Electoral. «Esto es peligroso para la libre postulación, las personas se programaron y tenerlos sentados una hora frente a una computadora, es una canallada», manifestó Robinson.

Otras de las irregularidades detectada es al colapso de la plataforma del Tribunal Electoral en el proceso de recolección de firmas.

Daniel Lombana quien también es precandidato a diputado por la libre postulación, dijo que ni siquiera aparece en la lista de precandidatos.

Inicio del proceso de recolección de firmas

Tal como lo establece el calendario electoral hoy lunes 15 de agosto inició el periodo de recolección de firmas de respaldo a precandidatos por la libre postulación.

Para este ejercicio el Tribunal Electoral puso a disposición de los precandidatos que aspiran a un cargo de elección popular una serie de mecanismos para el inicio de este proceso, entre los que destacan los 80 quioscos multiservicios en todo el país, disponibles las 24 horas, los 7 días a la semana y están ubicados en todas las oficinas y sitios de gran afluencia de personas.

Los libros móviles que se utilizan en lugares de difícil acceso en donde no hay conectividad. Las videollamadas en el portal www.tribunalcontigo.com pueden realizarse desde teléfonos móviles, tabletas o computadoras con conexión a internet, durante todos los días, incluyendo fines de semana y días feriados, en horario de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. (lunes a viernes) y de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (sábado y domingo).

Además se cuenta con validación biométrica y la atención es inclusiva para personas con discapacidad; el registro es rápido ágil y seguro, sin formar filas y la confirmación es inmediata. En las «apps» de activistas (aplicaciones digitales) en las que el precandidato o activista escoge la ubicación, siempre que haya conectividad a internet, en horarios de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., todos los días, el sistema cuenta con validación biométrica y registra de inmediato la firma de apoyo.

Requisitos para respaldar las precandidaturas por la libre postulación

Los ciudadanos que respalden con su firma una precandidatura por la libre postulación deben tener cédula de identidad personal vigente y aparecer en el Registro Electoral de la circunscripción correspondiente, estén o no inscritos en partidos políticos, ya sea constituido o en formación.

Además, deben brindar un correo electrónico o, en su defecto, un número de WhatsApp, a fin de que se les remita un mensaje de confirmación del respaldo. Los adherentes de partidos políticos ni perderán su membresía al apoya a un precandidato por libre postulación.

