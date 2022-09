Entornointeligente.com /

Preacuerdo por conflicto en la refinería de Ancap: trabajadores definen en asamblea si levantan medida Publicado el 28 de septiembre de 2022 Conflictos laborales 1 minuto de lectura El sindicato tomó la decisión de no cubrir el turno de la noche mientras se hace la parada técnica por mantenimiento de la refinería de La Teja, resolución que fue cuestionada por el presidente de Ancap. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Este jueves a las 8.00 comenzará una asamblea de los trabajadores de mantenimiento, administración y logística agremiados en la Federación Ancap (Fancap), donde definirán si aceptan o no el preacuerdo alcanzado el miércoles por los representantes sindicales tras una negociación con las autoridades de Ancap. De avalar la propuesta, se levantará la medida sindical de no realizar tareas en el turno de la noche, lo que generó un enfrentamiento esta semana entre Fancap y el presidente de la empresa, Alejandro Stipanicic .

El vicepresidente de Fancap, Rodrigo Arada, informó a la diaria que se analizará una propuesta que contempla «tres puntos claves» de los reclamos sindicales: una licitación para «privatizar el área de ingeniería», que el gremio rechaza, el pedido para que ingrese más personal y «la mejora del servicio de comedor». Ahora los trabajadores del sector, que suma unas 700 personas –unos 500 agremiados–, decidirán «si refrendan lo negociado, plantean variantes o lo rechazan».

Fuentes oficiales dijeron a la diaria , el martes, que hubo avances en la negociación y destacaron que por parte del sindicato se demostró «predisposición a dialogar constructivamente». Esto luego de que días atrás se produjera un cruce entre Stipanicic y Fancap en virtud de este conflicto en el área de mantenimiento.

Es que en la refinería de La Teja se comenzó el lunes con una parada técnica de mantenimiento, que estaba previsto que durara diez días, pero ante la decisión de los trabajadores de no cubrir el turno de la noche, los plazos se extendieron, lo que generó un perjuicio para Ancap, dijo su presidente. «Es inevitable importar» ante estos retrasos, indicó el jerarca, y comprar el combustible refinado en lugar de traer petróleo para hacer los procesos de producción en La Teja genera sobrecostos para el ente.

Fancap rechazó que hubiera que importar combustible: según afirmó el sindicato, hay stock suficiente para hacer frente al parate de la refinería. En este sentido, Arada señaló que en caso de que la asamblea acepte el preacuerdo, los trabajadores retomarán las tareas del turno de la noche cuando Ancap lo disponga.

