Entornointeligente.com /

fique por dentro

Preço da gasolina Frente fria Preso no Maracanã Sorvetes recolhidos Eleições PRE-RJ pede impugnação da candidatura de Witzel ao governo do estado O governador afastado foi escolhido em convenção partidária no fim de julho. Por Adriana Cruz, TV Globo

18/08/2022 13h29 Atualizado 18/08/2022

1 de 1 O ex-governador Wilson Witzel em Brasília em maio de 2019 — Foto: Claudio Andrade/Câmara dos Deputados O ex-governador Wilson Witzel em Brasília em maio de 2019 — Foto: Claudio Andrade/Câmara dos Deputados

A Procuradoria Regional do Estado do Rio pediu nesta quinta-feira (18) a impugnação da candidatura de Wilson Witzel (PMB) ao governo do estado.

O ex-governador foi escolhido candidato em convenção partidária no fim de julho.

Na ação de impugnação de registro de candidatura, a PRE-RJ cita que após seu impeachment em 2021 Witzel foi condenado por um tribunal misto à perda do mandato e à inabilitação para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Segundo pedido, a decisão da época «não deixa dúvidas de que, além da perda do cargo que, à época, era o de Governador do Estado do Rio de Janeiro, o Impugnado foi condenado à inabilitação para o exercício de qualquer função pública, pelo período de 5 (cinco) anos. Ou seja, a condenação imposta a Wilson José Witzel o restringe de exercer seus direitos políticos passivos e qualquer outro cargo público, ainda que não seja de natureza política, como é o caso daqueles providos por concurso público, por exemplo».

Na última terça-feira, o MPF contestou também as candidaturas de César Maia (a vice-governador, na chapa de Marcelo Freixo), Daniel Silveira (Senado), Washington Reis (vice-governador na chapa de Cláudio Castro) e mais 7 candidatos a deputados.

Todos os casos serão analisados pelo Tribunal Regional Eleitoral.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com