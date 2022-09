Prédio na avenida dos Campos Elísios vendido por valor recorde

Entornointeligente.com /

Um prédio com quase 18 mil metros quadrados localizado na famosa avenida dos Campos Elísios, em Paris, e muito próximo do monumento do Arco do Triunfo, foi vendido por um valor recorde a um fundo de investimento.

O anúncio da venda foi avançado segunda-feira à noite pela empresa francesa Groupama Immobilier, que não adiantou o valor exato do negócio, sublinhando, no entanto, que foi superior aos 613 milhões de euros pagos para a venda da sede da Nike, em 2019, havendo quem avance o montante de 800 milhões de euros.

@GroupamaImmo annonce la vente de l»emblématique immeuble du 150, avenue des Champs-Elysées, au fonds Cheval Paris. Ce grand îlot de près de 20 000 m² est réputé pour sa façade iconique, à moins de 150 mètres de la place de l»Etoile. https://t.co/0CBTLnQAkD #immobilier #cession pic.twitter.com/gxct4hhTlq

– Groupama Immobilier (@GroupamaImmo) September 19, 2022

Subscrever Localizado na Avenida Parisiense, número 150, o edifício de 17.800 metros quadrados foi adquirido em 2009 pela subsidiária da seguradora Groupama, que o reestruturou para realizar um projeto hoteleiro no local.

A Groupama Immobilier realizou uma mais-valia líquida de mais de 400 milhões de euros, indica o grupo.

O comprador, o fundo de investimento Cheval Paris, é, por seu lado, controlado pelo fundo Mimco Asset Management.

No total, o investidor deverá pagar cerca de 800 milhões de euros, disse uma fonte próxima do negócio, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

«Temos vários promotores sociais, económicos e demográficos que clamam para que os Campos Elísios recuperem o seu poder de atratividade e caráter emblemático», disse Eric Donnet, CEO da Groupama Immobilier, à AFP.

A Câmara Municipal de Paris lançou um plano para renovar a emblemática avenida, hoje mais frequentada por turistas estrangeiros e clientes de lojas de luxo do que por parisienses.

Até à realização dos Jogos Olímpicos de 2024, a Praça da Estrela (Place de l’Etoile), em torno do Arco do Triunfo, terá um tráfego de carros reduzido, e está previsto que os jardins em redor da Praça da Concórdia (Place de la Concorde), na outra extremidade da avenida, sejam mais acolhedores.

O mobiliário urbano, terraços e esplanadas também irão beneficiar de melhorias.

«O que esta transação prova é que o sistema funciona e há vários investidores e promotores que acreditam nesta transformação da avenida dos Campos Elísios» , acrescentou Eric Donnet.

