Prazo para aplicação da vacina da Janssen pode ser estendido para 8 de agosto Estimativa foi divulgada na coletiva de imprensa organizada pelo Ministério da Saúde neste sábado (12). Anvisa ainda precisa avaliar possibilidade de estender em seis semanas a validade das doses, assim como fez a agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, FDA. Caso não haja ampliação da validade, vacinas da Janssen precisam ser aplicadas até 27 de junho.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou neste sábado (12) que as 3 milhões de doses da vacina da Janssen que serão enviadas ao Brasil podem ter a validade estendida em seis semanas, com prazo em 8 de agosto. Os imunizantes, que são aplicados em dose única, devem chegar ao Brasil nesta terça-feira (15). Queiroga disse ainda que as vacinas serão distribuídas para as capitais por uma “questão de logística”.

Segundo a equipe do Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda deve analisar na próxima semana a possibilidade de seguir a decisão da agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, FDA, que ampliou a validade das doses da vacina.

Na quinta-feira passada (10) a Johnson & Johnson anunciou que a FDA aumentou de três para quatro meses e meio o prazo de validade da vacina contra a Covid-19 da Janssen. A FDA aprovou ainda neste sábado (12) o envio de 3 milhões de doses da vacina da Janssen ao Brasil .

Como este imunizante é aplicado em dose única, uma aplicação da vacina da Janssen equivale a duas doses das demais vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil (Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca). Portanto, a vacina da Janssen tem o potencial de garantir a imunização completa de 3 milhões de pessoas. A aplicação das doses continua seguindo os critérios do Plano Nacional de Imunização.

“Essas vacinas devem chegar ao Brasil na terça-feira pela manhã. Essas doses têm um desconto de 25% em relação ao valor anteriormente acertado. Isso ocasiona uma economia de cerca de R$ 480 milhões. O pagamento só ocorrerá em relação às doses que forem efetivamente aplicadas. Essas doses têm prazo de validade mais curto, mesmo assim a FDA autorizou que o prazo de validade seja estendido. Por conta disso, o Programa Nacional de Imunização decidiu que essas doses devem ser aplicadas nas capitais. Assim, temos mais agilidade em entregar essas doses à população brasileira”, afirmou Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, neste sábado.

Em 4 de junho, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que o governo conseguiu antecipar com a farmacêutica a entrega de 3 milhões – do total de 38 milhões de doses – da vacina para junho , mas não informou na ocasião que o prazo de validade expirará no fim do mês.

Em 8 de junho, Queiroga confirmou durante o seu depoimento à CPI da Covid que o lote com as de doses da Janssen tem validade até 27 de junho .

“Isso foi pactuado com o PNI. Entendemos que temos que fazer uma estratégia para aplicar essas 3 milhões de doses em um prazo muito rápido e não correr o risco de vencer vacinas”, disse Queiroga à CPI.

Logística

Assim que chegarem ao Brasil, as vacinas serão enviadas ao centro de distribuição logístico de Guarulhos, onde serão inspecionadas pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), que testará a qualidade das doses.

A previsão é que o imunizante comece a ser distribuído aos estados em 48 horas, ou seja, nesta quinta-feira (17).

A vacina

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso emergencial da vacina da Janssen em 31 de março de 2021 . A Johnson & Johnson anunciou que o imunizante teve 66% de eficácia em prevenir casos moderados e graves.

Antes da Anvisa aprovar o uso da vacina, o Ministério da Saúde já havia assinado o contrato com a Janssen no dia 15 de março de 2021 . Ao todo, está prevista a entrega de 38 milhões de doses.

Com relação a temperatura de armazenamento e transporte da vacina não oferece desafios à logística, uma vez que pode ser mantida entre 2ºC e 8ºC em por até três meses.

