Prat Gay le respondió a Batakis: «El derecho a limpiarnos el traste colisiona con el derecho a trabajar»

En respuesta a sus declaraciones, el exministro de Hacienda y Finanzas Públicas Alfonso Prat Gay durante el gobierno de Cambiemos, le respondió con ironía: «El derecho a limpiarnos el traste colisiona con el derecho a trabajar».

Informate más Silvina Batakis se reunió con Manzur y ratificó que en las próximas horas completará su gabinete En declaraciones radiales, Prat Gay se mostró indignado por las palabras de la nueva funcionaria de quien dijo: «No es que nadie haya elegido a Batakis, sino que ni el Presidente (Alberto Fernández) ni la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) la vetó».

«El derecho a limpiarnos el traste colisiona con el derecho a trabajar. Resulta que nos tenemos que sacrificar y cuando vamos al baño no limpiarnos el traste con papel higiénico para que haya un puesto más de trabajo. Es un absurdo. Y no es que un derecho colisiona con otro, sino que el cepo rompe todo», afirmó.

«Ella describe un problema que desató su jefe. Por la forma en la que demoró en nombrarla. Esas 48 horas de incertidumbre plena, el Presidente escondido, que llamó y no llamo a Cristina, es lo que provocó la incertidumbre de los últimos días. Espero que la ministra lo tenga claro en su análisis. Lo que ella provocó ya fracasó en la misma gestión», sentenció.

Por otra parte, opinó que la crisis económica «se está acelerando» y que es «una crisis política montada en errores del principio de la gestión» debido a «una crisis de confianza en las autoridades, gatillada por la pelea a cielo abierto entre el Presidente y la Vicepresidente».

Prat Gay apuntó además contra el papel que el Gobierno le asigna al Banco Central. «La desconfianza llega al nivel de no considerar el peso. Y no saber cuánto valen las cosas hoy y cuánto van a valer mañana. Pusieron al Central a atajar los penales, que no da confianza, sino todo lo contrario», explicó.

» Cuando el Central se convierte en el único recurso porque tiene que comprar bonos en pesos y vender bonos en dólares para baja el contado con liqui, darle pesos al Fondo Común de Inversión, decidir quién compra o no dólares en el mercado. Son muchas cosas», explicó.

LINK ORIGINAL: Ambito

