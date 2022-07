Praias de Setúbal estão no regresso da Feira de Sant»Iago

Entornointeligente.com /

Os setubalenses esperaram dois anos pelo regresso da icónica e histórica Feira de Sant»Iago, depois de a pandemia de covid ter deixado na gaveta os planos para uma edição de homenagem às praias de Setúbal, idealizada em 2020, ainda sob a gestão autárquica de Maria das Dores Meira. Hoje, a festa regressa ao Parque de Sant»Iago, na localidade de Manteigadas, em Setúbal, com os Expensive Soul no primeiro dos 30 concertos, com Quim Barreiros a encerrar a festa, na noite de 7 de gosto. Ao redor da música estão 150 feirantes a recuperarem tradições, 15 produtores regionais e 20 equipamentos de diversão.

«É uma homenagem justa, tendo em conta as distinções que as praias de Setúbal receberam ao longo da última década», afirma Pedro Pina, vereador da Câmara de Setúbal, responsável pela área da Cultura. As homenagens e prémios com que a costa da Arrábida tem sido distinguida começaram pela Praia de Galapinhos, eleita em 2017 a mais bonita da Europa pelos utilizadores do site de viagens e turismo European Best Destinations.

Seguiu-se Albarquel, considerada em 2020 como a «Praia + Acessível», no âmbito do programa nacional «Praia Mais Acessível – Praia para Todos», atribuído pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, com a parceria da Agência Portuguesa do Ambiente e Turismo de Portugal. Em 2021, foi a vez de Figueirinha ser destacada como a «Praia + Acessível».

Subscrever Os benefícios decorrentes do reconhecimento destas praias como as mais acessíveis do país incluem «a criação de novas acessibilidades e zonas de lazer nos areais e áreas de sombra e descanso mais acessíveis, direcionadas para pessoas com mobilidade reduzida, sem esquecer ainda edifícios de apoio e painéis informativos inclusivos, chuveiros, bebedouros com diferentes alturas».

Mas não é só pelas acessibilidades que a Figueirinha está entre as praias homenageadas ao longo de dez dias, no maior certame do sul do país. A qualidade da água e do areal valem desde há 14 anos o galardão Bandeira Azul para a praia que este ano recebeu a cerimónia oficial do hastear da bandeira da presente época balnear.

Galapinhos, Portinho da Arrábida e Praia do Creiro representam ainda outras praias da Arrábida em destaque na «valorização territorial feita pela Câmara Municipal de Setúbal e que é agora levada até à Feira de Sant»Iago», destaca Pedro Pina.

A feira tem 150 feirantes, 15 produtores regionais e 20 equipamentos de diversão.

© Gerardo Santos / Global Imagens

O regresso da Feira de Sant»Iago com um orçamento de 500 mil euros é ainda marcado por «uma forte ligação ao associativismo que passou por grandes provas nos últimos dois anos e representa muito da essência de Setúbal». Assim como o «grande destaque dos produtores regionais», recorda Pedro Pina. E, apesar dos quatro séculos de história e de manter imutáveis dezenas de tradições, Sant»Iago não fecha portas à inovação e em 2022 a feira chega ao mundo digital através de uma aplicação onde é possível consultar todo programa, oferta gastronómica e comercial.

Há ainda a descobrir melhorias no espaço da mostra e da música, onde o Palco Sant»Iago recebe os «cabeças de cartaz» e o Palco Encontros «está mais dedicado ao associativismo e artistas da região», incluindo uma homenagem a Zeca Afonso e a divulgação de diferentes culturas, além de espetáculos de cariz popular, fado, música do mundo e dança. O vereador não tem dúvidas de que, «com a aposta na inovação, no território e nas gentes, passados dois anos estão reunidas condições para reencontrar um evento simbólico de Setúbal e da região». Para o público fica o convite: «Venham à Feira de Sant»Iago».

Depois da abertura com Expensive Soul, é Nelson Freitas quem sobe ao Palco Sant»Iago na noite de sábado, seguido de Frankie Chavez e Cláudia Pascoal que encerram o mês com os concertos de domingo.

Agosto começa com outro concerto duplo, levando Voodoo Marmalade e Tiago Nacarato ao palco. A segunda noite de agosto é dedicada ao fado com Catarina Dionísio, Raquel Faria, Mafalda Vasques e Miguel Dias, vencedores do Concurso de Fado de Setúbal que se apresentam antes do concerto de Ana Moura.

A 3 de agosto a noite começa com um espetáculo do humorista Jorge Serafim e termina com Valete. Dia 4 o momento é de Capitão Fausto e a 5 a noite é de Lura e Sean Riley & The Slowriders. Os Amor Electro prometem agitar o último sábado de festa e no dia 7 Quim Barreiros encerra a edição de 2022 da Feira de Sant»Iago.

