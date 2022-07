Entornointeligente.com /

Practica la procrastinación productiva Shutterstock «El Trabajo que haces mientras procrastinas, debería ser, el trabajo que hagas el resto de tu vida». Así lo dice Jessica Hische.

Algo que he aprendido durante mi corta vida, es que los proyectos extras son lo que realmente despegan, por todos estos proyectos me refiero a lo que haces solo para pasar el rato, cosas que son solo un juego, esas cosas, son las cosas buenas, es ahí donde sucede la verdadera magia.

Es importante tener un hobby, algo creativo que es solo para ti, no trates de ganar dinero, o volverte famoso por hacerlo, lo haces porque te hace feliz.

Un hobby es algo que te da, pero no te quita, no dejes ir ni una sola parte de ti, no te preocupes por los resultados, acepta la disposición de mostrarte vulnerable, frente a otros, o inclusive verte ridículo, el disfrutar lo que haces durante este tiempo, es verdaderamente liberador.

Muestra tu talento, tu hobby, tu pasión, tus proyectos extras, sin esperar validación, no debes ir por la vida buscando que tus fuentes externas te validen, lo único que necesita validarse son los tickets de los estacionamientos.

No esperes saber quién eres para poner las cosas en marcha, atrévete y pon en marcha esos proyectos, hobbies, sueños y deseos que siempre has querido hacer, ya sea cocina saludable, pintura, arte, yoga, bailar, cantar. Solo haz cosas y conócete.

Practica la procrastinación productiva, Si tienes dos o tres verdaderas pasiones, no creas que tienes que escoger alguna, no las deseches. Quédate con todo lo que te apasiona.

Estas pasiones nos ayudan a descubrirnos, a desarrollar habilidades y competencias, a generar espacios de reflexión y aprendizaje, a interactuar con nosotros, con otros y con nuestro contexto, al ritmo de nuestros deseos, tiempos y voluntades. En algunos momentos incluso nos pueden ayudar a ultrapasar períodos más difíciles, a vislumbrar nuevos horizontes, a generar opciones de vida profesional o de retiro, o aun a impactar positivamente a otros. Alimentan los sueños, la creatividad y la confianza.

Como Coach, acompañamos a nuestros clientes, a través de un proceso creativo y estimulante, en los aspectos relacionados con su bienestar personal, su estado de satisfacción, comodidad y disfrute, para su equilibrio profesional y personal. Acompañamos a los clientes en el desarrollo de su propósito, en sus sueños, en el desarrollo de sus visiones, en la gestión de su energía y creatividad en las soluciones y en la implementación de acciones.

¿De dónde sacas tus Ideas o tus artículos?, la respuesta honesta es: Las Robo. Del libro, Roba como un Artista, a fin de compartir conocimientos e inspiración a otros, nada es original detalla el autor.

Les comparto estas líneas que representan mi forma de ver el mundo desde «mi mirada», tomando palabras propias, así como inspiradas por otros, desde un lugar de humildad y empatía, aceptando el desafío de que para poder pensar debo aceptar el riesgo de que podría ser ofensivo a otros, confiando de que este no sea tu caso.

El autor es coach PCC del ICF

