Pré-aviso de greve afeta recolha de lixo em Lisboa nos próximos dois dias

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou este domingo que o serviço de recolha de lixo na cidade vai ser «afectado» , entre a noite de segunda-feira e terça-feira, devido a um pré-aviso de greve que abrange os trabalhadores da Valorsul.

«O serviço de recolha de resíduos na capital vai ser afectado na noite de 18 para 19 e durante o dia de terça-feira», lê-se num comunicado do município enviado às redacções.

De acordo com a autarquia, «as perturbações» acontecem por causa do pré-aviso da greve convocada pelo SITE/CRSA — Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas.

A greve está agendada para terça-feira a partir das 00h00, abrangendo os trabalhadores da Valorsul , responsáveis pela recolha do lixo produzido em Lisboa.

«Os Serviços de Higiene Urbana do Município irão desenvolver todos os esforços com vista a minimizar as eventuais consequências da situação assinalada bem como, após o período em causa, proceder à rápida normalização do sistema de remoção de lixo», acrescenta-se no comunicado.

LINK ORIGINAL: Publico

