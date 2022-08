PPD defiende acuerdo oficialista ante críticas: «No cambiamos nada del corazón de la propuesta»

Entornointeligente.com /

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, defendió este viernes el acuerdo del oficialismo para hacer reformas a la nueva Constitución, en caso de que gane el Apruebo, afirmando que no cambiaron «nada del corazón de la propuesta» ni suplantaron «el rol de los convencionales».

En entrevista con Tele 13 Radio, aseguró que en esto no hay «ningún cocinero, yo creo que la cocina es cuando uno se junta a hacer acuerdos de espalda a la ciudadanía que además no contribuyen a su bienestar, acá lo que hicimos fue recoger legítimas dudas, incertidumbres, campañas del terror sobre el texto constitucional, generar un acuerdo y ponerlo frente a la ciudadanía».

Consultada por las críticas de algunos ex convencionales, afirmó que «yo creo que aquí no hay un conflicto de competencia, en el sentido en que la Convención hizo lo suyo en buena hora y nos entregó un texto al que adscribimos completamente y lo que estamos haciendo ahora que la posta pasó a otro espacio (…) planteamos este acuerdo que más bien es es una mejora a este proyecto constitucional».

Ante esto, enfatizó que «no hemos cambiado nada del corazón de la propuesta, que valoramos y respetamos, no hemos suplantado el rol de los convencionales, sino que hemos generado un acuerdo para mejorar algunos aspectos dentro de lo que es el espíritu y el proyecto constitucional inicial».

Sobre los dichos de representantes de los pueblos originarios, sostuvo que «no se les está quitando ningún derecho, se está haciendo un deslinde respecto de lo que es pluralismo jurídico que nunca se entendió de otra manera (…) Se redacta de manera más clara, se explaya más en poder explicarlo, pero en ningún caso nos metemos a hacer una cirugía en que pudiéramos mutilar derechos conseguidos o temas ya zanjados».

Declaraciones de Teillier En relación a las palabras del timonel del PC, Guillermo Teillier, quien ayer dijo que no podrían «garantizar» que se harían estas reformas, y que tendría que haber un debate popular, la líder del PPD explicó sus palabras.

«Esto es como cuando uno está firmando el matrimonio y le toca hablar ante la familia, y dice ‘bueno no sabemos si vamos a estar juntos toda la vida’. Es cierto lo que dice, pero desafortunado en el contexto. Nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo, nuestro elenco y votación, pero esto no depende solo de nosotros, él dice algo que es verdad que no resta importancia ni fuerza al acuerdo (…) a lo mejor no fue el momento en que tenía que haberlo planteado de esa manera», sostuvo.

Finalmente, Piergentili aseveró que Teillier «después dijo que hay que hablar con todo el mundo, que hay que hacer los gestos correspondientes y señala que más allá de su cuña imprecisa, que su partido empujará con toda su fuerza el acuerdo logrado y su implementación . Yo me quedo con esa aclaración y con la voluntad mostrada por el PC en todo el proceso de construcción del acuerdo».

