Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Novo RG Desconto no Fies Pancadaria na Disney Previsão do tempo PP oficializa candidatura de Esperidião Amin ao governo de Santa Catarina Lançamento da candidatura foi feito durante a manhã em convenção da legenda. Por Caroline Borges e Juan Todescatt, g1 SC e NSC TV

23/07/2022 12h11 Atualizado 23/07/2022

1 de 1 diretório estadual do Partido Progressista oficializou neste sábado (23) o nome de Esperidião Amin de 74 anos, para disputar o governo de Santa Catarina — Foto: Juan Todescatt/NSC TV diretório estadual do Partido Progressista oficializou neste sábado (23) o nome de Esperidião Amin de 74 anos, para disputar o governo de Santa Catarina — Foto: Juan Todescatt/NSC TV

O diretório estadual do PP oficializou neste sábado (23) o nome de Esperidião Amin, de 74 anos, para disputar o governo de Santa Catarina, em outubro. O lançamento da candidatura foi feito durante a manhã em convenção da legenda. O vice ainda não está definido.

A convenção para oficializar Amin como candidato ocorreu em São José , na Grande Florianópolis , com representantes do partido. O início do evento foi às 9h. Por volta das 11h30, o nome foi anunciado. Ele foi aprovado por aclamação.

Esta não é a primeira candidatura do político. Ele já foi governador de Santa Catariana por duas vezes, prefeito de Florianópolis por outras duas vezes, além de deputado. Atualmente, é Senador.

Quem é Esperidião Amin?

Natural de Florianópolis, Amin é formado em Administração, Gerência e Direito. Casado com Ângela Amin, eles possuem três filhos, João Amin, Maria e Joana.

Esperidião Amin foi governador de Santa Catariana por duas vezes, entre 1983-1987 e 1999-2003. E também por duas vezes foi prefeito de Florianópolis, na gestão de 1975-1978 e 1988-1990.

Entre 1991 e 1999 foi senador e presidente nacional do partido Progressista. Também foi eleito deputado federal pelo PP em 2010 e 2014. Em 2018, foi eleito para o senado federal.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com