Powell acaba con racha ganadora de Chadwick en W Series

Budapest — La británica Alice Powell puso fin a la racha de siete victorias consecutivas de su compatriota Jamie Chadwick en la W Series femenina con una victoria en Hungría el sábado.

La ganadora Alice Powell de Click2Drive Bristol Street Motors Racing (C), 2da Jamie Chadwick de Jenner Racing (izq.) y 3ra Beitske Visser de Sirin Racing (der.) en el podio tras la Ronda 5 de la W Series en Budapest, Hungría. 30 de julio de 2022. Dan Mullan/Getty Images

La bicampeona Chadwick, que había ganado todas las carreras de esta temporada, así como las dos últimas de 2021, terminó segunda después de comenzar quinta en la parrilla en la carrera de apoyo de Fórmula Uno . La piloto holandesa Beitske Visser fue tercera.

Powell había comenzado en la pole position y terminó con 0.608 segundos de ventaja después de estar bajo presión tardía luego de un período de auto de seguridad, pero se mantuvo firme.

«Un tipo de roles invertidos comparado con esta época el año pasado», dijo Chadwick, quien ganó en Hungaroring antes que Powell la temporada pasada.

«Hice lo que pude, las condiciones mixtas me ayudaron, es una pista realmente difícil para superar (a alguien), pero al final no tuve suficiente para desafiar a Alice».

Chadwick amplió su ventaja general a 75 puntos con cuatro carreras restantes. Puede hacerse con el título en la próxima carrera en Singapur en octubre.

