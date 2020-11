Fenapes ocupa local de elección de horas y Secundaria pide el desalojo

Entornointeligente.com /

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) ocupó esta mañana la Oficina Reguladora del Consejo de Educación Secundaria (CES) en Rincón 712 ante las “evidencias de recortes que matan relato” y el inicio de la elección de horas para cargos de dirección y subdirección a pesar del pedido del sindicato de “dejar en suspenso” el proceso por un plazo de 72 horas. Así lo informó el secretario general de Fenapes, José Olivera, a El Observador .

Según contó el dirigente el desencadenante fue un ámbito de negociación tripartita el viernes pasado en el Ministerio de Trabajo con el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, en que las autoridades enviaron a funcionarios “sin poder de definición política”. Olivera señaló que la “argumentación” de parte del organismo es que Robert Silva, su presidente, no estaba disponible al no encontrarse en la capital -el jerarca estuvo ese día en Bella Unión de recorrida por varios centros educativos-. “Se olvidan que (el Codicen) está integrado por cinco consejeros y no por uno”, manifestó.

Según el dirigente, eso es “claramente un incumplimiento de la ley de negociación colectiva”, que estipula que las partes “deben nombrar personas con capacidad de decisión”. La Oficina Reguladora ocupada es la sede en que se lleva a cabo la elección de horas para los cargos interinos. Olivera comentó que la Asamblea “ratificó el conflicto” este domingo.

La directora general del CES, Jeniffer Cherro, apuntó que las autoridades ya enviaron al Ministerio de Trabajo un mail formal solicitando el desalojo de las instalaciones. Consultada por El Observador sobre si hay alguna nueva reunión prevista para destrabar el conflicto, la jerarca contestó: “Ya se habló todo lo que se tenía que hablar”.

Sobre el planteo de Fenapes de que a la reunión fueron personas sin “capacidad de decisión”, Cherro argumentó que asistieron la secretaria general del Codicen, Virginia Cáceres, y el director de Programación y Presupuesto, Mario Camps. “Así que autoridades fueron”, remató la jerarca.

El CES está sesionando a estas horas

“De momento no vamos a realizar paralización de actividades”, aseguró José Olivera a El Observador . El dirigente contó que Fenapes hace “una valoración muy positiva” del paro de 48 horas de la semana pasada, en que se ocuparon además diez liceos en todo el país.

La ocupación de la Oficina Reguladora también es en reclamo por un “importante recorte de horas docentes”. La semana pasada Fenapes manifestó que las autoridades de la educación pretenden para el año que viene una reducción de 200 grupos, la “reducción a la mitad de las horas de coordinación docente, la eliminación de profesores orientadores en informática y tecnología educativa de los turnos nocturnos, la reducción de horas de Coro y Músico acompañante y la disminución a la mitad de horas del profesor orientador pedagógico”. El sindicato entiende que esto generara “superpoblación” de los grupos de estudiantes, algo que fue retrucado por Robert Silva

“Si hay 200 grupos menos es porque hay menos estudiantes”, consideró por su parte Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, que lo atribuyó a un “descenso demográfico”. “Quiero sacar todos los cucos que están generando. Es falso que va a haber más alumnos en los grupos. No es cierto”, añadió el mandamás de la educación en el país

