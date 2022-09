‘Potro’ Gutiérrez, frustrado: «No hay culpables, tenemos que hacer las cosas mejor»

Entornointeligente.com /

Raúl Gutiérrez , entrenador de Cruz Azul , externó que nadie es culpable de perder la ventaja de 2-0 ante Juárez en los últimos 10 minutos del cotejo cuando jugaron con un hombre de más desde los cuatro minutos, pues solo se centrarán en trabajar en la semana para el próximo partido. Sin embargo, calificó como un «desastre» la segunda parte de su equipo, luego de que no siguieron lo que se había planeado en el medio tiempo.

«Tener un hombre más se supone que se debería de dar esa ventaja. Nosotros al final, con la manera de planteamiento pretendimos tener la pelota, pretendimos ser ofensivos, también tuvimos unas oportunidades que no aprovechamos y se van juntado ese tipo de circunstancias. No hay culpables, simplemente tenemos que hacer las cosas mejor y no permitirnos un segundo tiempo como el que dimos», externó el ‘Potro’ Gutiérrez en conferencia de prensa.

«Dejamos de tocar la pelota, dejamos de abrir la cancha, entonces quedas a la expensa de cualquier jugada como fue el penal al final del partido. Mal en el segundo tiempo, en el primer tiempo, dimos algunas indicaciones en específico, pero no se siguieron como deberían, como por momentos no se llevaron como nosotros queríamos que se dieran, también lleva el equipo rival con sus goles hacer lo mejor y con las ganas que le metieron y no tenemos margen de error que uno quisiera realmente».

El 'Potro' reveló que buscará levantar en lo anímico a su equipo para que pueda encarar de la mejor manera la jornada doble, en la que se enfrentarán a Monterrey el próximo martes y cerrarán el próximo domingo ante Mazatlán en el Estadio Azteca.

«Estamos trabajando exprés con este tipo de circunstancias tratar de establecer objetivos comunes que tenemos que desempeñar en la cancha y buscar y pensar en el siguiente partido por qué además hay jornada corta. Hay que recuperarse lo antes posible anímicamente de un resultado así, creo que todos estamos frustrados «.

