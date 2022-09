Potro Gutiérrez asegura que para Cruz Azul «esto no se acaba hasta que se acaba»

Entornointeligente.com /

MONTERREY — Tras la derrota por 3-2 frente a Rayados , el estratega Raúl ‘Potro’ Gutiérrez mantiene la esperanza de que Cruz Azul llegue a la segunda ronda del Torneo Apertura 2022 y dijo «esto no se acaba hasta que se acaba», frase del histórico pelotero Yogi Berra.

«Pueden pasar muchas cosas, se pueden combinar cosas a favor nuestra, hay que vivirlo y no podemos dejar de luchar hasta que termine el torneo, lo hemos hablado y estamos comprometidos a cerrar como debemos».

«Si los resultados nos llevan a Liguilla, bienvenido, y cualquier cosa puede pasar, sigue siendo tiempo de trabajo para nosotros», manifestó tras el encuentro de la décimo tercera jornada , disputado en el estadio BBVA.

Raúl Gutiérrez expresó que el resultado les dejó frustración, pero que es distinta a la del encuentro pasado, cuando empataron con Bravos y resaltó que tuvieron una mejora en su desempeño dentro del terreno de juego ante uno de los lideres de la competencia.

‘Potro’ Gutiérrez no pierde la esperanza de clasificar a la Liguilla. @CruzAzul «Hoy encontraron más de lo que he hemos tratado de proponer en la cancha, sobre todo cuando modificamos, Monterrey se nos va a encima, el equipo se lanza al frente, en la cancha empieza a jugar como pretendemos, es frustración porque aspirábamos a algo más, pero esto no es de aspiraciones, sino de goles», agregó Gutiérrez .

Tema César Montes, en espera Por su parte, Víctor Manuel Vucetich , técnico de Rayados , resaltó el desempeño de su equipo en el triunfo contra La Máquina y habló sobre el tema del defensa César Montes , quien mantiene la posibilidad de emigrar al futbol de Rusia a unas horas de que se cierre el mercado de pases, y dijo que esperarán hasta el último minuto.

«Sobre lo de César siempre se ha hablado al respecto y es ese mismo tenor, ha estado participando con el equipo, ha buscado mantenerse en forma y el caso se va a cerrar hasta que se concrete cualquier posibilidad o que no exista ninguna posibilidad», declaró Vucetich .

Consulta aquí todas las noticias y resultados de la Liga MX.

Sobre el delantero Rogelio Funes Mori , quien sigue en etapa de recuperación por una lesión, manifestó que pudiera estar listo para las ultimas jornadas del certamen, mientras Duvan Vergara, quien también trabaja para recuperarse de un problema físico, será más complicado que pueda estar listo para los siguientes cotejos.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com