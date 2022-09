Potente huracán Ian se dirige a Florida tras atravesar Cuba

Entornointeligente.com /

El potente huracán Ian dejó atrás a la isla de Cuba y se adentró en aguas de su costa occidental en su camino hacia Estados Unidos, donde están vigentes nuevas alertas para los estados de Florida, Georgia y Carolina del Sur, informó el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami en su más reciente informe.

Ian es un huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson con vientos máximos sostenidos que están cerca de 115 mph (185 km/h).

Se mantienen las inundaciones costeras fuertes en la costa del golfo de Guanahacabibes, al norte de la provincia de Pinar del Río, y en la costa sur de las provincias occidentales Artemisa y Mayabeque. Las inundaciones serán moderadas en el sur de la Isla de la Juventud y Pinar del Río, informaron las autoridades de isla.

Los meteorólogos de EEUU dijeron en el parte de las 11 a.m. que el centro del huracán Ian se localizaba en latitud 23,0 Norte, longitud 83,5 Oeste. Ian se está moviendo hacia el norte a unas 10 mph (17 km/h).

Se pronostica que en la noche del martes y el miércoles Ian de un giro hacia el norte-noreste y disminuya su velocidad de avance. Sobre la trayectoria pronosticada. Se espera que el centro de Ian se mueva sobre el sureste del Golfo de México en un par de horas, y que pasará al oeste de la Cayos de Florida más tarde este martes y se acerque a la costa oeste de Florida el miércoles.

Los pronósticos indican que Ian se fortalecerá hoy martes en la tarde y hasta el miércoles y se prevé que se acerque a la costa oeste de Florida como un huracán de fuerza mayor extremadamente peligroso.

Más alertas vigentes para Cuba y otros territorios Siguen vigentes las alertas de marejadas ciclónicas para las provincias cubanas de Isla de Juventud, Pinar del Río y Artemisa. También para Playa Bonita hasta el río Anclote, incluida la Bahía de Tampa en Florida.

Una advertencia de marejada ciclónica significa que existe peligro de amenaza para la vida, inundación por el aumento del agua que se mueve hacia el interior desde la costa, en las ubicaciones indicadas.

La marejada ciclónica podría elevar los niveles del agua hasta entre 4 y 6 pies por encima de los niveles normales a lo largo de la costa occidental de Cuba.

Se esperan condiciones de huracán dentro del área de advertencia en Cuba hasta la tarde, con probables vientos destructivos por unas horas más.

También se esperan condiciones de huracán a lo largo de la costa oeste de Florida dentro del área de aviso de huracán, el miércoles por la mañana.

El próximo informe meteorológico del Centro Nacional de Huracanes de EEUU está previsto para las 2 p.m.

