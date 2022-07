¿Postularás a Beca 18-2023? Tramita a tiempo tu clasificación socioeconómica del Sisfoh

Entornointeligente.com /

¿A quiénes está dirigido el concurso Beca 18? A escolares de 5° de secundaria y egresados del colegio de alto rendimiento académico que desean estudiar una carrera en las mejores universidades, institutos o escuelas superiores del país con todos los gastos cubiertos por el Estado peruano. El concurso cuenta con ocho modalidades. Entre ellas está la Ordinaria, la de mayor convocatoria, orientada a talentos en condición de vulnerabilidad económica. Por ello, para postular a dicha modalidad, deben demostrar que su CSE de su hogar es de pobreza o pobreza extrema. ¿Cómo pueden saber su CSE? Los jóvenes deben ingresar al enlace del Padrón General de Hogares del Midis . Si su hogar no cuenta con esta clasificación, pueden hacer la solicitud de manera gratuita realizando los siguientes pasos: 1. Acudir a la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de su municipalidad distrital. 2. Presentar los DNI de todos los integrantes de su hogar. 3. Presentar un recibo de consumo de energía eléctrica con una antigüedad no mayor a tres meses, en caso cuenten con el servicio. Puedes leer: Pronabec: personas con discapacidad podrán postular a becas hasta el lunes 25 de julio El plazo para obtener la clasificación es hasta 25 días hábiles en el ámbito urbano, y hasta 40 días hábiles en el ámbito rural. Pasados estos días, podrán consultar si su hogar figura como pobre, pobre extremo o no pobre, volviendo a acceder al padrón general. Para más información, ingresar a la página web de Sisfoh y ver el video de orientación de Pronabec. Además de acreditar la condición de vulnerabilidad económica, los interesados en postular en la modalidad Ordinaria de Beca 18 deben cumplir otros requisitos, como: – Tener nacionalidad peruana. – Cursar el 5° de secundaria o haber concluido el colegio de la Educación Básica Regular (EBR) o Educación Básica Alternativa (EBA) o Educación Básica Especial (EBE). Los estudios deben ser reconocidos por el Ministerio de Educación. – Acreditar alto rendimiento académico en los dos últimos grados de la secundaria. Mayores detalles sobre los requisitos a cumplir se brindarán próximamente cuando se lance las bases del concurso Beca 18-2023. Puedes leer: ¡Atención! Se inició la postulación al concurso por Beca Perú 2022 Beca 18 cuenta, además, con estas otras modalidades : 1. Beca Huallaga: para talentos residentes en el Huallaga. 2. Beca Vraem: para talentos del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). 3. Beca Albergue: dirigido a adolescentes o jóvenes de albergues, aldeas, casa hogar y/o tutelados por el Estado. 4. Beca CNA y PA: dirigido a adolescentes o jóvenes que pertenecen a una Comunidad Nativa Amazónica o a una Población Afroperuana. 5. Beca EIB: dirigido a adolescentes o jóvenes que dominan una lengua originaria elegible y quieran estudiar Educación Intercultural Bilingüe, nivel Inicial o Primaria. 6. Beca FF. AA.: dirigido a licenciados del Servicio Militar Voluntario. 7. Beca Repared: para víctimas de la violencia ocurrida en el país durante los años 1980-2000. Para más información puede ingresar a la página web del Pronabec. También pueden contactarse con dicha institución mediante sus redes sociales, el WhatsApp institucional 966 429 596, la línea gratuita 080 00 00 18 o la central telefónica (01) 612 82 30. Más en Andina: ¿Quieres estudiar inglés? ?? @icpnaoficial inicia segunda convocatoria de Beca Conectemos https://t.co/Zc0MEzzEly Iniciativa es a nivel nacional del 1 al 9 de agosto, cubre los estudios y los materiales de estudio. pic.twitter.com/sGqCtP5T3e

