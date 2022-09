Postergado choque EEUU vs Venezuela en la Americup

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Este domingo las selecciones de Estados Unidos y Venezuela debían disputar el compromiso correspondiente a la segunda fecha del Grupo C en el marco de la AmeriCup, o Copa de las Américas de la FIBA, en el que el quinteto estadounidense se estaba imponiendo con suma claridad a su similar venezolano hasta que el choque tuvo que ser suspendido debido a una gotera que estaba afectando la cancha de juego.

The game between USA vs Venezuela has been postponed due to technical difficulties. More information to come.

El partido entre USA vs Venezuela ha sido postergado por dificultades técnicas. Pronto más información.

— FIBA AmeriCup (@AmeriCup) September 4, 2022 La «Vinotinto de las alturas» no estaba teniendo ningún tipo de oportunidad frente a su rival, quien los había superado cómodamente en los dos primeros cuartos del juego para tener una ventaja 48-21 en el intermedio.

Los inconvenientes llegarían faltando menos de un minuto en el reloj para finalizar el segundo período, pues la lluvia constante que está presente en estos momentos en Recife, ciudad brasileña en la que se está realizando el torneo, afectó el techo del Gimnasio Geraldao Arena, escenario en el que se disputan todos los partidos, hasta producir una gotera en la que el agua caía directamente sobre la cancha.

En ese momento fue cuando los árbitros del cotejo tuvieron que detener las acciones rápidamente para prevenir algún incidente de los jugadores y que los operarios de mantenimiento pudieran solucionar el problema. Estos pudieron aplicar una «reparación» rápida para que se pudieran jugar esos segundos finales del cuarto, que no cambió el resultado en el electrónico.

Finalmente, luego de un retraso de casi una hora por este inconveniente, las autoridades de la FIBA decidieron que no se debía poner en riesgo la integridad física de los jugadores ante un suceso que no se podía resolver fácilmente, por lo que tuvieron que suspender el compromiso y, por ende, retrasar el resto de la jornada del día hasta que los encargados del recinto puedan reparar el techo.

En la primera mitad del juego que pudo realizarse, Craig Sword era la principal figura de los estadounidenses con 12 puntos, un rebote y una asistencia, además de Anthony Lamb y Jeremy Pargo que tenían seis unidades cada uno.

Por parte del quinteto nacional, casi todos los jugadores disponibles había logrado sumar al menos una anotación, excepto cuatro de ellos, para sumar 21 puntos en total, en la que era una tarde muy pobre productivamente antes de que llegara la suspención.

Habrá que esperar una comunicación oficial por parte de la FIBA para saber qué es lo que ocurrirá con los últimos períodos de este juego que deben llevarse a cabo. Por lo pronto, Venezuela deberá saltar al tabloncillo nuevamente mañana para medirse contra México, quien ganó sus dos primeros duelos y lidera la zona, a partir de las 12:40 PM.

