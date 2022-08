Postemporada de MLB arrancará desde el 7 de octubre

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Las Grandes Ligas dieron a conocer este miércoles que todas las series de postemporada de la presente campaña comenzarán desde el 7 de octubre hasta el 5 de noviembre, como máximo, por lo que, además de cambiar el formato de eliminación, entregarán casi un mes de acción.

Huele a postemporada… Hagan sus planes porque estarán ocupados entre el 7 de octubre y el 5 de noviembre. ⚾️📅 pic.twitter.com/ufyd7nAa36

— LasMayores (@LasMayores) August 15, 2022 Hay que recordar que para el presente año, Las Mayores cambiaron el formato de juego que habría en octubre para la disputa de los playoffs. Este, básicamente, aumentó la cantidad de equipos clasificados de 10 a 12 y eliminó el cotejo único por el comodín , el cual pasó a ser dos series en las que avanzarán de ronda las novenas que ganen sus respectivas eliminatorias al mejor de tres juegos.

Cada Liga tendrá seis representantes, pero solo dos conjuntos (aquellos con los mejores récord) pasarán directamente a las series divisionales, mientras que las organizaciones restantes se medirán entre sí en el mencionado Wild Card de tres choques como máximo, donde el tercer mejor iría con el sexto y el cuarto con el quinto. Esta fase se realizará desde el viernes 7 de octubre hasta el domingo 9 del mismo mes.

Imagen del formato de competencia. Foto cortesía: MLB.com Posteriormente, los ganadores se verán con los equipos que pudieron ahorrarse esta ronda para dirimir quiénes continuarán con vida. Las Series Divisionales mantendrán su clasificación al mejor de cinco choques y empezarán a partir del martes 11.

Una vez definidos los vencedores, se procederá a dar paso a las Series de Campeonato que seguirán con su formato de siete partidos como máximo para definir al triunfador. La de la Liga Nacional iniciará el martes 18 y la Americana lo hará un día después.

Finalmente, el Clásico de Otoño se podrá disfrutar el viernes 28 de octubre y, si se define en cuatro partidos, finalizará el 1 de noviembre, mientras que si se extiende hasta el juego final, acabaría el sábado 5.

Todavía resta un mes y medio para que acabe la ronda regular, pero para tener una mejor idea de cómo serían los emparejamientos de los playoffs a día de hoy, estarían:

Wild Card de la Americana:

Guardianes de Cleveland (tercer mejor equipo) vs Tampa Bay Rays (sexto conjunto del comodín) y Azulejos de Toronto (4to mejor) vs Marineros de Seattle (5to equipo); los Astros de Houston y los Yankees de New York esperarían en la siguiente ronda.

Wild Card de la Nacional:

Cardenales de San Luis vs Phillies de Philadelphia y Bravos de Atlanta vs Padres de San Diego; los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de New York también tendrían que esperar.

Deinelbith Blanco/Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

