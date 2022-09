Posso culpar os corticoides pelo meu ganho de peso?

Entornointeligente.com /

Nestes artigos já se falaram de muitos dos «cavaleiros do apocalipse» do ganho de peso como a menopausa , a pílula , a retenção de líquidos , o metabolismo , a tiroide , mas faltava um igualmente conhecido e quiçá o mais real deles todos: os corticoesteroides/glucocorticoides.

Estamos a falar de fármacos que possuem potentes propriedades anti-inflamatórias, imunomoduladoras e antineoplásicas, sendo utilizados de forma bem-sucedida no tratamento de uma série de doenças e condições, incluindo doenças autoimunes, reações alérgicas, exacerbações da asma, doença pulmonar obstrutiva crónica, transplantes, cancro, entre outras. E, sim, um dos efeitos secundários dos corticoesteroides é o ganho de peso ( 40 a 70% das pessoas reportam-no) e tal está bem documentado sobretudo com a sua utilização a longo prazo (acima de dois/três meses).

A questão do tempo de exposição a estes fármacos é muito relevante: já se observou um aumento de 4 a 8% do peso corporal em pacientes com artrite reumatoide com 5-10mg/dia de prednisona por mais de dois anos, bem como um ganho de peso igual ou superior a 3kg em 15% e 34% dos pacientes após três e seis meses de exposição a 20mg/dia de prednisona. Por outro lado, quando tomada por breves períodos (dez dias) e mesmo com quantidades assinaláveis (50mg prednisolona), podem não existir grandes mudanças no apetite e composição corporal. Adicionalmente, alguns grupos populacionais parecem ter um risco inerentemente mais elevado de sofrerem deste ganho de peso: mulheres; jovens; fumadores e ex-fumadores.

O binómio tempo-dose é de grande relevância, dado que de facto estes fármacos conseguem estimular o apetite a nível cerebral, aumentar a lipólise na gordura periférica, mas diminuir a nível central, originando com isso uma redistribuição do nosso tecido adiposo , com maior acumulação de gordura na face, parte posterior do pescoço e gordura visceral e a sua diminuição nos braços e pernas. Como tal, não é surpresa que esta lipodistrofia origine um risco três vezes superior de doença coronária, insuficiência cardíaca e enfarte.

Foto Getty Images É importante igualmente perceber que existe a possibilidade de este ganho de peso ocorrer não pela toma dos fármacos per se , mas sim pelo consequente melhor controlo da doença. Um trabalho recolheu os pesos dos participantes até três anos antes do início do tratamento com glicocorticoides, com o objetivo de possuírem uma melhor baseline do peso corporal para poderem comparar com o peso ganho. Verificou-se que a exposição crónica a altas doses de glucocorticoides está associada a um ganho de peso, mas inferior ao que normalmente seria esperado: «Apenas» 40% dos participantes ganharam mais de dois quilos, comparativamente ao que seria o seu peso habitual. À medida que grande parte das doenças que necessitam de corticoesteroides vai progredindo, uma perda de peso é por norma observada. Quando se inicia o tratamento, verifica-se um ganho de peso que nada mais é do que uma normalização do peso, como resultado de um melhor controlo da doença. Uma das limitações da grande maioria dos trabalhos realizados neste âmbito é precisamente a utilização do peso antes da intervenção como baseline , peso este que pode estar anormalmente mais baixo devido à doença, fazendo com que o ganho de peso causado pelos fármacos aparente ser superior ao que realmente é.

Tendo em consideração que o ganho de peso é um efeito secundário largamente responsável pela pouca adesão ao tratamento farmacológico, torna-se crucial realizar ajustes na alimentação com o intuito de prevenir ou minimizar ao máximo este ganho de peso, até para reduzir o risco de todas as complicações metabólicas que podem surgir subjacentes ao mesmo. Para além disso, estes fármacos parecem favorecer também um pior controlo glicémico, níveis aumentados de colesterol e triglicerídeos, perda de massa muscular e de densidade mineral óssea, o que salienta a importância de uma moderada ingestão de hidratos de carbono, muita atenção com a ingestão e distribuição proteica, cálcio e vitamina D e, mais uma vez, da prática de exercício físico.

Em suma, olhando para as patologias em que se usam estes fármacos e para os seus efeitos secundários, podemos dizer que um hipotético aumento da massa gorda é o menor dos problemas. Por outro lado, é fundamental saber desde o início desta terapia que se já antes a manutenção do peso e massa gorda estava a ser difícil, a partir de agora, será ainda mais. Todos os efeitos nefastos na massa óssea, massa muscular e saúde metabólica devem ser assim a motivação para adoptar hábitos alimentares e de treino mais saudáveis e fazer o controlo de danos possível enquanto a medicação tiver de ser utilizada.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com