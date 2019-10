“Posiblemente tenga que operarme”: La confesión de Viviana Gibelli que sensibilizó a sus seguidores (VIDEO)

Entornointeligente.com /

La actriz y presentadora venezolana, Viviana Gibelli anunció a través de las redes sociales que tendría que someterse a una operación para tratar una lesión que sufrió en el pie izquierdo. A través de Instagram , la ex animadora de “la guerra de los sexos” reveló que por “un movimiento ridículo” ahora debería tener sumo cuidado mientras se somete a tratamiento para corregir la lesión.

“Me lesioné el pie izquierdo en un movimiento ridículo y resulta que ahora tengo que recibir terapia. Me lo tienen que anestesiar, no pueda usar zapatos altos… Posiblemente tenga que operarme por un movimiento tonto, me lesioné” , indicó la interprete de “País de las mujeres”, reconocida telenovela de Leonardo Padrón.

En el video, la destacada presentadora aprovechó para excusarse ante sus fanáticos por no tener tiempo de subir contenido en sus redes sociales.

