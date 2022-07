Posible TLC de Uruguay con China mete presión a Cumbre del Mercosur

Entornointeligente.com /

El Mercosur está cerca de quebrarse. Ya no es una cuestión de retórica diplomática sino de hechos: la cumbre de presidentes del bloque regional prevista para el próximo jueves 21 de julio podría naufragar por completo a raíz de un duro cruce entre jefes de Estado por la decisión de Uruguay de avanzar unilateralmente con un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, una prerrogativa legal que no está contemplada en las bases fundacionales de los socios.

Mientras que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que desistió de ir a la Cumbre del Mercosur que se celebrará la próxima semana en Paraguay por la decisión unilateral del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou de avanzar en acuerdos con Beijing, en Argentina aseguraron que habrá una «mediación de urgencia» para evitar una fractura.

«La situación es muy delicada y vamos a tratar de salvar al bloque», comentó un funcionario del Gobierno de Argentina que confirmó que el lunes viajará de urgencia a Montevideo el canciller Santiago Cafiero. La intención del gobierno de Alberto Fernández es buscar una solución a la crisis del bloque, aunque no parece nada sencillo.

Argentina tratará de mediar entre Brasil y Paraguay con Uruguay para que no se quiebre por completo el Mercosur. Para esto, fuentes diplomáticas de Buenos Aires alertaron que se mencionará la posibilidad de postergar las tratativas de Lacalle Pou con China y se pondrá bajo análisis «todos los aspectos legales y políticos» de la decisión de Uruguay de avanzar con un TLC con China, sin acordar antes con el bloque regional.

La decisión de Montevideo parece irreversible en su alianza con China. «Lo comenzado en septiembre de 2021, que fue el Acuerdo de Factibilidad en conjunto con la República Popular de China ha concluido», aseguró el presidente uruguayo.

Así, Uruguay anunció a sus socios del Mercosur que el país comenzará a negociar los términos de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Pekín, una iniciativa que aún no logra entusiasmar a todo el arco político uruguayo.

«No hay vuelta atrás», aseguró un destacado diplomático de Montevideo anoche sobre la decisión presidencial de estrechar lazos con China.

En medio de este complicado contexto, Bolsonaro adelantó que no irá a la cumbre del Mercosur. «Dije que ya no voy. En la política puedes volver atrás en algunas cosas, pero mi decisión hasta el momento es de no ir al Mercosur».

Bolsonaro admitió que recibió un llamado del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, para evaluar la situación y asistir a la cumbre de Asunción. Pero la decisión del presidente de Brasil de no ir a Paraguay ya está tomada.

