Posible alza en la tarifa del agua podría afectar nuevo empleos y costo de la canasta básica

Un posible aumento a la tarifa de agua potable a las industrias y áreas donde se presta el servicio las 24 horas, podría afectar la generación de nuevas plazas de empleo y el aumentar el costo de la canasta básica, así lo afirmó el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP). "Esta iniciativa se une a los costos elevados de la energía ya existentes y otros impuestos que vienen golpeando a la industria y podría traducirse en un aumento del costo de la canasta básica o afectar la generación de nuevos puestos de empleo, situación que va contrasentido a los expuesto por el Ejecutivo que es reactivar la economía nacional" , expreso el SIP en un comunicado. El sector industrial como uno de los generadores de empleo, rechaza la medida y asegura que pone en riesgo la producción de la industria nacional, ya que este aumento a la tarifa incrementa los costos de la industria que utiliza el agua como materia prima en sus procesos productivos. VEA TAMBIÉN: Héctor Alexander: 'economía panameña crecerá entre 4% y 4.5% este 2020' El gremio considera la implementación de políticas sostenibles que no afecten la industria nacional y se busque mejorar la capacidad de impulsar la economía de los diversos sectores y no lo contrario, con el fin de lograr un entorno positivo que beneficie a la ciudadanía en general.

