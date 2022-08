Posesionan a viceministra de desarrollo empresarial

Entornointeligente.com /

El ministro de Comercio, Germán Umaña Mendoza, posesionó este martes a María Fernanda Valdés Valencia como nueva viceministra de Desarrollo Empresarial. La funcionaria, según explicó la institución, tendrá un papel fundamental en el Gobierno del presidente Gustavo Petro porque se encargará de impulsar el desarrollo productivo y la reindustrialización del país.

María Fernanda Valdés es economista de la Universidad Icesi de Cali, con maestría en Economía Política Internacional y Desarrollo del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam, en Países Bajos y un doctorado en Economía de la Freie Universität Berlin de Alemania.

Se ha desempeñado como Coordinadora de Proyectos en la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia, Fescol, organización política del partido socialdemócrata alemán que apoya procesos de aprendizaje e intercambio con experiencias internacionales y de dar visibilidad y reconocimiento a los esfuerzos en la construcción de paz.

Valdés es también catedrática en la Universidad de los Andes, ha sido investigadora en la Universidad Libre de Berlín y autora del libro «Reducing Inequality in Latin America: The Role of Tax Policy», publicado en 2016.

Recientemente lideró el proceso de empalme del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entre el Gobierno de Iván Duque y el de Gustavo Petro, lo que la llevó a conocer de primera mano el ministerio y tomar decisiones sobre los programas que continuarán en el nuevo gobierno.

«Hoy llego al Viceministerio de Desarrollo Empresarial con varios objetivos: primero, fomentar la reindustrialización del país, segundo, avanzar en la sustitución de un modelo extractivista para consolidar un modelo de desarrollo productivo y sustentable, y tercero, fortalecer las mipymes, los conocimientos tradicionales y la economía popular» , aseguró la nueva viceministra.

Para cumplir con estos objetivos, señaló, es necesario impulsar programas de fomento y consolidación de las empresas, pero además construir de la mano de los empresarios.

«Queremos que sea a través de un diálogo constante, no solo con los grandes, medianos y microempresarios del país, sino también con la economía popular, que es diferente a lo que se ha venido haciendo por años. Nosotros entendemos que debemos hacer un trabajo conjunto con los empresarios, con el sector público y el sector privado», manifestó Valdés Valencia.

Adelantó también que las universidades y los centros de pensamiento se convertirán en la base del conocimiento para la toma de decisiones del Viceministerio.

