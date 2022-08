Português baleado mortalmente em Valladolid no exterior de antiga pousada

Entornointeligente.com /

Um jovem português de 25 anos foi baleado mortalmente no peito em Valladolid, em Espanha. A Guardia Civil espanhola está à procura do autor do ataque.

O ataque ocorreu num parque de estacionamento nas imeadiações da antiga pousada «La Tía Pepa», usada para festas privadas.

De acordo com o Diario de Valladolid , o jovem ter-se-à envolvido numa rixa dentro daquele espaço, alegadamente devido a droga, tendo, contudo, a briga escalado já no exterior, onde o português acabou por morrer. O ataque ocorreu pela 1h30 de segunda-feira, de acordo com a polícia e outras testemunhas.

Depois de ser baleado, o jovem foi assistido e transportado para o hospital, morrendo na manhã de segunda-feira.

O suspeito ainda não foi detido.

LINK ORIGINAL: iOnline

