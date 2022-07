Portugueses descobrem a estrutura porosa que abre a porta à bronquiolite e pneumonia

Entornointeligente.com /

Tal como os vírus com que estamos mais familiarizados ultimamente, desde o influenza (da gripe) ao SARS-CoV-2 (da covid-19), todos os outros grupos virais também se infiltram no nosso corpo para se prenderem às células humanas. O envelope de um vírus e a membrana das nossas células fundem-se: abrindo portas à infecção. O que só agora conhecemos, no caso dos vírus parainfluenza – ​responsáveis por bronquiolites ou pneumonias –, é como se desencadeia esta fusão: uma região da proteína do vírus cria uma estrutura porosa, para fundir o envelope e a membrana.

