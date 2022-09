Portugal vai votar a favor da proposta de Bruxelas sobre lucros extraordinários

Entornointeligente.com /

O secretário de Estado dos Assuntos Europeus anunciou que Portugal vai votar na sexta-feira a favor da proposta da Comissão Europeia para a criação de uma contribuição extraordinária sobre lucros de empresas do ramo da energia.

Tiago Antunes divulgou esta posição definitiva de Portugal na Assembleia da República, depois de a deputada do PAN, Inês Sousa Real, ter acusado o Governo de opor-se à ideia da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen , de taxar lucros excessivos ou abusivos por parte de empresas de energia.

«Há um lapso factual na sua intervenção, Portugal apoia a proposta da Comissão Europeia de criação de uma contribuição extraordinária sobre os lucros das empresas de combustíveis», respondeu o secretário de Estado dos Assuntos Europeus. De acordo com Tiago Antunes, «essa é a posição que o Governo português assumirá na sexta-feira na reunião extraordinária do Conselho de Energia da União Europeia».

«Portugal está a favor e apoia essa medida. Não está contra nem tem qualquer resistência», salientou.

Na semana passada, em Nova Iorque, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que Portugal apoiará a proposta da Comissão Europeia para taxar em pelo menos 33% os lucros extraordinários de empresas energéticas.

«Há uma proposta agora da Comissão Europeia, que será apresentada ao Conselho [Europeu]. Portugal apoiará a proposta da Comissão Europeia», afirmou António Costa aos jornalistas, na missão permanente de Portugal junto das Nações Unidas, em Nova Iorque.

A proposta da Comissão Europeia foi anunciada em 14 de Setembro e prevê «uma contribuição temporária de solidariedade sobre os lucros excedentários gerados pelas actividades nos sectores do petróleo, gás, carvão e refinaria» a cobrar pelos Estados-membros, com as receitas «redireccionadas para os consumidores».

A intenção da Comissão Europeia é introduzir uma «taxa aplicável para o cálculo da contribuição temporária de solidariedade, de pelo menos 33%», que será «aplicável para além dos impostos e imposições normais aplicáveis de acordo com a legislação nacional de um Estado-membro».

