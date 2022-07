Portugal ultrapassa os 400 casos de infeção humana por vírus Monkeypox

Entornointeligente.com /

Há agora 402 casos de infeção humana por vírus Monkeypox em Portugal, segundo informou esta quinta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS). Foram confirmadas mais 11 infeções face à atualização do dia anterior.

Até ao momento, Lisboa e Vale do Tejo continua a registar o maior número de casos, tendo sido reportadas infeções nas restantes regiões do continente (Norte, Centro, Alentejo e Algarve) e na Região Autónoma da Madeira.

Os casos confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) «mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis», indica a autoridade nacional da saúde.

Subscrever «Todas as infeções confirmadas são em homens entre os 19 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos», lê-se na nota divulgada no site da DGS.

Na atualização é referido que uma pessoa que esteja doente deixa de estar infecciosa apenas após a cura completa e a queda de crostas das lesões dermatológicas, período que poderá, eventualmente, ultrapassar quatro semanas.

Os sintomas mais comuns da doença são febre, dor de cabeça intensa, dores musculares, dor nas costas, cansaço, aumento dos gânglios linfáticos com o aparecimento progressivo de erupções que atingem a pele e as mucosas.

A informação recolhida através dos inquéritos epidemiológicos está a ser analisada para contribuir para a avaliação do surto a nível nacional e internacional, refere a autoridade de saúde, acrescentando que continua a acompanhar a situação a nível nacional em articulação com as instituições europeias.

