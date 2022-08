Portugal tem asas para o sector aeroespacial?

Entornointeligente.com /

Os últimos anos foram transformadores para indústria aeroespacial e, paradoxalmente, por vezes em direções aparentemente contraditórias. O setor aeronáutico, em particular a aviação comercial e a sua cadeia de valor, sofreu um recuo significativo desde 2020, em linha com a evolução da crise pandémica. Por outro lado, o setor espacial tem sofrido uma evolução do sentido da democratização do seu acesso e na possibilidade da criação de um ecossistema menos institucional, originando um novo mundo de interligação e exploração comercial, num movimento conhecido como o NewSpace .

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com